”Minua kammoksuttaa, ei päätöksenteko voi tällaista olla” – Kokoomuksesta jämäkkä viesti hävittäjähankinnoista Ylellä

Kokoomuksen kansanedustaja, eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva moitti keskiviikkona Ylen Ykkösaamussa sdp:tä ja muita oppositiopuolueita niiden kriittisestä suhtautumisesta uusien hävittäjien lukumäärään.

Kanervan kanssa keskustelemassa olivat puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Mika Kari (sd) ja rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson.

”Kaikki lähtee siitä, että tällä on turvattava Suomen sotilaallinen suorituskyky. Ja pidän hiukan kummallisena sitä keskustelua, enkä ihan vähääkään, että nyt otetaan niin kuin hihasta varistaen erilaisia lukuja tähän keskusteluun ilman, että on asiaan ollenkaan syvällisemmin perehdytty. Me ollaan Mika Karin kanssa eduskunnan syvällä kallion sisällä ilman minkäänlaisia viestiyhteyksiä, jossa meille avattiin hyvin tarkasti perustellen, miksi se on tämä lukumäärä. Se ei ole mitään randomilla otettua lukua tarkoittava, vaan se perustuu Suomen sotilaalliseen suorituskykyyn, Suomen sotilaalliseen strategiseen ajatteluun, miksi se on näin. Minua hiukan kammoksuttaa se, että vastuunkantajatahoillakin ruvetaan sanomaan, lyömään uusia lukuja pöytään, tietämättä, tuntematta asian taustoja lainkaan. Ei se päätöksenteko voi Suomessa tällaista olla. Sen täytyy perustua hyvin tarkkaan harkintaan. Kyllä lähden siitä henkilökohtaisesti omissa mielikuvissani, että sdp on myöskin isänmaallinen puolue, joka osaa asettaa ne periaatteet keskeisimmiksi, miten Suomen puolustamisesta vastataan. Silloin ei kannata heittää mitään ilmapalloja siitä, mikä olisi oikea lukumäärä sattumanvaraisesti ilmaan ja katsoa, miten yleisö siihen reagoi. Tässä on kannettava vastuuta”, Kanerva sanoi.

Kanerva kertoo Uudelle Suomelle tarkoittaessaan kommentilla paitsi professori Roope Uusitalon heittoa 47 hävittäjästä myös oppositiopuolueiden sdp:n, vihreiden, vasemmistoliiton ja perussuomalaisten linjauksiin, että Suomeen voidaan hankkia myös vähemmän hävittäjiä kuin 64 kappaletta. Asia kävi ilmi Ylen kyselystä.

”Eikö se ole aika kova juttu? Se on astetta kovempi, kun puolueet ovat liikkeellä”, Kanerva sanoo Uudelle Suomelle.

”Tämä ei ole mistään hihasta vedetty tämä 64, vaan se perustuu tietysti meidän melkeinpä sotilasstrategiaan, ja sitä nyt kukaan valtio ei tietysti toisille valtioille kerro, että minkälainen se strategia on, jolla esimerkiksi Suomen ilmapuolustus tullaan hoitamaan”, Kanerva sanoo.

Ykkösaamun keskustelussa Mika Kari toisti näkemyksen, jonka hän kertoi Uudelle Suomelle jo maanantaina. Karin mukaan sdp ei ole lyönyt lukkoon mitään lukumäärää hävittäjille, vaan haluaa odottaa tarjouspyyntövaiheen loppuun ennen linjauksen tekemistä. Kari kritisoi US:n haastattelussa lukuihin lukkiutumista. LUE TARKEMMIN: Sdp:n Kari: HX-hankinnassa lukkiuduttiin lukumäärään – vaatii lisää kertausharjoituksia

Rkp:n Henriksson huomautti, että yhteisymmärrys on puolueissa siitä, että nykyisten Hornetien suorituskyky korvataan täysimääräisesti. Henriksson totesi, että lukumäärää voidaan vielä tarkastella uudelleen, jos ilmenee yllättäen, että joku konetyyppi olisi niin valtavan paljon parempi suorituskyvyltään, että vähempikin määrä riittäisi.

”Hieman huolestuttaa demareiden näkökanta, olisi hyvä tietää mitä mieltä olette”, Henriksson sanoi Karille.

Kari puolestaan sanoi saaneensa asiantuntijalta vahvistuksen kannalleen siitä, että 64 koneen luku perustuu vain nykyiseen koneiden lukumäärään. Kari ei halunnut mainita tätä asiantuntijaa nimeltä.

Kanerva sanoo Uudelle Suomelle, että tulevaan hallitusohjelmaan tulisi kirjata parlamentaarinen kanta, jonka mukaan nykyisten hävittäjien suorituskyky korvataan täysimääräisesti. Lukumäärää ei Kanerva olisi hallitusohjelmaan kirjaamassa.

