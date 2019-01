No nyt: Suomi on maailman ykkönen – ”Tuottaa eniten hyvää ihmiskunnalle”

Suomi on sijoittunut ykköseksi keskiviikkona julkaistussa The Good Country Index -mittauksessa, tiedottaa ulkoministeriö.

”Tutkimuksen mukaan Suomi tuottaa kokoonsa suhteutettuna eniten hyvää ihmiskunnalle ja kuormittaa maailmaa kaikista valtioista vähiten”, ulkoministeriö kertoo.

Indeksi julkaistaan nyt neljättä kertaa ja Suomi singahti neljänneltä sijalta ensimmäiseksi. Muut kärkimaat ovat Irlanti, Ruotsi, Saksa ja Tanska.

Ulkoministeri Timo Soini (sin) vastaanottaa tunnustuksen tänään maailman talousfoorumin Davos-kokouksen yhteydessä.

“Tämä on hieno tunnustus. Suomi on hyvä, juureva maa ja meihin luotetaan kansainvälisillä areenoilla. Se on johdonmukaisen työn tulosta ja näen sen itse työssäni lähes päivittäin. Tämä tunnustus tekee hyvää Suomen sisäiselle keskustelulle ja ilmapiirille. Ollaan hetki ylpeitä ja pyritään sitten taas parempaan”, ulkoministeri Soini kommentoi tulosta tiedotteessa.

Ulkoministeriö kertoo, että The Good Country Index perustuu YK:n ja muiden kansainvälisten organisaatioiden tuottamaan dataan, josta on rakennettu 35 mittaria. Nämä mittarit tuottavat kunkin valtion ”taseen”, josta käy ilmi, kuormittaako maa ihmiskuntaa vai tuottaako se yhteistä hyvää, ministeriö tiivistää.

”Ensimmäisellä sijalla oleva Suomi suoriutuu parhaiten mittareilla tiedejulkaisujen vienti, patenttien määrä, liikkumisen vapaus, lehdistönvapaus, kyberturvallisuus, omien konfliktien generoimat pakolaiset, ympäristösopimusten noudattaminen, vapaakauppa, suorat ulkomaaninvestoinnit ja ruoka-apu”, ministeriö kertoo.

