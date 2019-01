Ehdokas: Kansanedustajien 6 510 €/kk-palkkioon tulosvastuu – ”Kytkettävä kansalaisten ostovoimaan”

Liberaalipuolueen kansanedustajaehdokas Marko Kettunen ehdottaa Puheenvuoron blogissaan tulospalkkauksen ulottamista eduskuntaan ja kansanedustajiin. Hän huomauttaa, että tulospalkkiot ovat arkipäivää jo monille palkansaajille niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla.

Nykyisin kansanedustajat saavat kuukausittain 6 510 euron palkkiota tai yli 12 vuotta eduskunnassa olleet 6 997 euroa. Palkkion ohella kansanedustajille maksetaan kuukausittain 986,81–1 809,15 euron suuruista verotonta kulukorvausta. Lisäksi valiokuntien puheenjohtajat sekä eduskuntaryhmien puheenjohtajat saavat tehtäväkohtaisia lisäpalkkioita 483–1 207 euroa kuukaudessa.

Kettunen arvostelee, että nykyinen järjestelmä kannustaa kansanedustajia järjestelemään tulonsiirtoja omille eturyhmille ja lisää julkisia palveluita omille äänestäjille velkarahalla.

”Oma ehdotukseni on, että kansanedustajien palkkiot kytkettäisiin kansalaisten ostovoimaan. Hieman tuloluokasta riippuen suomalaisten ostovoimassa on korjaamisen varaa. Vaikka ostovoima on viime vuosina ollut kasvamaan päin, erityisesti keskituloisten kohdalla olemme kaukana kärjestä. Ostovoima on yksi parhaita kansalaisten taloudellisen hyvinvoinnin ja taloudellisen riippumattomuuden mittareita”, Kettunen kirjoittaa.

”Kytkemällä kansanedustajien palkkaus kansalaisten ostovoimaan heillä olisi selkeä kannuste ja motivaatio parantaa kaikkien suomalaisten ostovoimaa ja elintasoa”.