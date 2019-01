Petteri Orpolta ”viimeinen naula soten arkkuun”? – Entinen sote-ministeri toppuuttelee

Valtiovarainministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on antanut lausunnon, jota innokkaimmat veikkaavat viimeiseksi naulaksi sote-uudistuksen arkkuun. Entinen sote-ministeri toppuuttelee tulkintaa.

Puheenjohtaja Orpo kertoo kokoomuksen Verkkouutisille, että puolue ei edellytä kansanedustajiltaan ryhmäkuria sote-äänestyksissä. Tämä siitä huolimatta, että kansanedustaja Maria Lohelan loikkaus Sinisistä Liike Nytin eduskuntaryhmään kutisti entisestään hallituksen enemmistöä.

”Meillä ei olla menossa ryhmäkuriin, mutta me tietenkin teemme sen eteen töitä, että jos ja kun esitys valmiiksi saadaan, se olisi kaikkien hyväksyttävissä”, Orpo sanoo Verkkouutisille.

”Ajattelen, että jos tämä lakikokonaisuus kaikista näistä haasteista selviää ja etenee eduskunnan suureen saliin, kyllä se vaatii silloin aika paljon jokaiselta edustajalta olla kaatamassa asiaa, joka on näin valtavan valmistelutyön tulos ja on läpäissyt eduskunnan valiokuntakäsittelyn.”

Oppositiopuolue vasemmistoliiton kansanedustaja Paavo Arhinmäki kommentoi lausuntoa Twitter-tilillään.

”Pääministerin sijainen taisi lyödä tänään viimeisen naulan soten arkkuun. Vaikea nähdä, miten kukaan helsinkiläinen äänestäisi soten puolesta”, Arhinmäki kommentoi.

Helsingissä sote-uudistusta vastustetaan laajalti, kokoomuslaista pormestari Jan Vapaavuorta myöten.

Keskustalainen entinen sote-ministeri, kansanedustaja Juha Rehula vastaa Arhinmäelle.

”Pidä nyt muutama naula varastossa – tarvitset niitä vielä. Ei tainnut olla ihan ensimmäinen kerta kun ’viimeisestä naulasta’ kirjoitat”, Rehula kommentoi.

Hallituksen enemmistö eduskunnassa supistui 103 kansanedustajaan Lohelan siirron jälkeen. Eduskunnan puhemies ei kuitenkaan äänestä, ja lisäksi kaksi kokoomuksen kansanedustajaa on antanut ymmärtää vastustavansa sote-uudistusta. Sote-äänestyksessä hallituksen enemmistö on siis tämän laskelman mukaan vain 100–99.

Orpo myöntää Verkkouutisille, että jotkut kokoomuksen edustajat saattavat äänestää sotea vastaan.

”Onhan se mahdollista. Mutta kuten sanottu, homma on kesken ja katsotaan sitten, millainen lopullinen esitys on. Me otamme siihen kantaa ja pyrimme tietysti yksimielisyyteen.”

Orpon ilmoitus on alkanut herättää huomiota Twitterissä.

Ei ryhmäkuria sotessa, mutta muistanko oikein, että Timo Soinin luottamuksessa oli? — Kai Hirvasnoro (@hirvasnoro) 23. tammikuuta 2019

#sote-uutiset viime päiviltä: - Lohela Liike Nytiin, Lepomäki äänestää vastaan, uudistuksen takana enää 101 ääntä

- perustuslakiasiantuntijoiden mukaan esityksessä edelleen vakavia ongelmia

- talouspolitiikan arviointineuvosto ei usko säästöihin

- kokoomus ei edellytä ryhmäkuria — Juha Töyrylä (@Juha_Toyryla) January 23, 2019

