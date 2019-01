”Suomen vaaliolosuhteissa historiallinen muutos” – Kuka iskee 250 000 äänen pottiin?

Ulkosuomalaisilla ja vaalien ajan ulkomailla oleskelevilla on nyt ensimmäistä kertaa mahdollisuus kirjeäänestykseen, kertoo Suomi-Seura.

”Suomi-Seura ja ulkosuomalaisparlamentti ajoivat kirjeäänestystä ulkosuomalaisille lähes 20 vuotta. Kirjeäänestys on Suomen vaaliolosuhteissa historiallinen muutos. Mahdollisuus äänestää nykyiseen tapaan ennakkoon Suomen ulkomaanedustustoissa ja konsulaateissa säilyy myös jatkossa”, seura kertoo tiedotteessaan.

Suomi-Seura haluaa herätellä puolueita ja vaaliehdokkaita maailmalla olevien suomalaisäänestäjien suuresta määrästä. Suomi-Seura toimii vuonna 1997 perustetun ulkosuomalaisparlamentin sihteeristönä.

”Maailmalla on yli 250 000 äänestäjää. Se on noin 5,6 prosenttia äänioikeutetuista. Viestimme puolueille ja vaaliehdokkaille on, että nyt jos koskaan kannattaa olla aktiivinen ulkosuomalaisten suuntaan”, sanoo Suomi-Seuran puheenjohtaja ja ulkosuomalaisparlamentin puhemies Jarmo Virmavirta.

”Jo pelkästään Ruotsissa on yli 109 000 äänioikeutettua”, sanoo Pohjois-Euroopan alueen varapuhemies Seija Sjöstedt.

”Mahtaako päättäjien mielenkiinto meitä ulkosuomalaisia kohtaan kirjeäänestyksen myötä herätä?” hän kysyy.

