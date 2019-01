Professorien sote-kommenteista heräsi ihmetys – ”Outoa toimintaa”

Kelan entinen pääjohtaja ja keskustan entinen ministeri Liisa Hyssälä ihmettelee sitä, että professorit Juha Lavapuro ja Tuomas Ojanen ovat esittäneet julkisesti kritiikkiä koskien sote-uudistusta kesken eduskunnan perustuslakivaliokunnan käsittelyn.

Lavapuro ja Ojanen ovat olleet perustuslakivaliokunnan kuultavina koskien sote-lakeja. Perustuslakivaliokunnan kanta on merkittävä sote-uudistuksen etenemisen kannalta. Hyssälä jopa kysyy, painostetaanko valiokuntaa professoreiden ulostuloilla.

”Perustuslakivaliokunnan käyttämät asiantuntijat Lavapuro ja Ojanen ovat kesken perustuslakivaliokunnan sote käsittelyn lausuneet medialle negatiivisen mielipiteensä laista. Painostetaanko tällä valiokuntaa keskeneräisessä tilanteessa?” Hyssälä kirjoittaa Twitterissä.

Lainkäytön emeritusprofessori Jyrki Virolainen yhtyy ihmettelyyn.

”Minusta valiokunnan "pysyvät asiantuntijat" eivät toki saisi mennä kesken valiokunnan käsittelyn kertomaan medialle, mitä mieltä he ovat käsiteltävän asian keskeistä kohdista ja mitä he ovat valiokunnalle lausuneet. Tämä on selvä asia. Outoa toimintaa!” Virolainen vastaa Hyssälälle.

Hyssälän avaus herättää myös vastareaktioita.

”On normi perustuslakivaliokunnan käytäntö, että asiantuntija saa halutessaan tuoda kantojaan julki, mutta ei muiden valiokunnassa kuulemiensa. Vihjaatko että valiokunta ei kykenisi arvioimaan tasapainoisesti lausuntoja, jos on avointa keskustelua? Mitä hiljaisuus sitten palvelee?” kysyy oppositiopuolue vihreiden kansanedustaja Ville Niinistö Hyssälältä.

”Valiokunnissa ylipäänsä kuunnellaan paljon asiantuntijoita, jotka ovat ottaneet samoihin asioihin kantaa myös julkisesti”, kommentoi vihreiden kansanedustaja Satu Hassi.

”Asiantuntijoina meillä on sananvapaus. Olen kommentoinut vain asioita, jotka olen jo sanonut perustuslakivaliokunnalle enkä ota kantaa siihen, mitä perustuslakivaliokunta on päättämässä”, Juha Lavapuro sanoo Ylelle.

Lavapuro listasi Uuden Suomen haastattelussa viime viikolla kolme isoa sote-ongelmaa.

Lavapuro ja Ojanen kommentoivat sote-ongelmia myös STT:lle tällä viikolla.

Soten läpimeno on alkanut näyttää epätodennäköisemmältä.

