Paavo Väyrynen suuttui medialle: Jättää eduskunnan kyselytunnit ja perustaa omansa

Nyt mittani on tullut täyteen, kertoo konkarikansanedustaja Paavo Väyrynen blogissaan ja infotilaisuudessaan. Hän selvitti tiedotustilaisuudessaan torstaina, miksi aikoo ”osin vetäytyä eduskunnasta”, kuten etukäteen ilmoitti. Hän aikoo panostaa vaalikampanjointiin.

Väyrynen paheksuu vähäistä mielenkiintoa, jota media on osoittanut hänen perustamaansa Seitsemän tähden liikettä kohtaan.

”En aio käydä eduskuntavaaleja niillä pelisäännöillä, jotka valtaapitävät ja valtamedia ovat määränneet. Kun en saa sanomaani äänestäjien tietoon eduskuntatyön ja julkisten tiedotusvälineiden kautta, minun on lähdettävä tapaamaan äänestäjiä heidän kotikonnuillaan”, Väyrynen kirjoittaa blogissaan.

”Olen päättänyt vetäytyä osittain eduskuntatyöstä. Jättäydyn pois eduskunnan täysistunnoista torstaisin, jolloin yleensä ei ole äänestyksiä. Käytän torstait yleisötilaisuuksiin.”

Eduskunnan kyselytuntien sijaan Väyrynen ryhtyy järjestämään torstaisin omia kysely- ja vastaustuntejaan eri puolilla Suomea, hän kertoo tiedotteessaan. Väyrynen täsmentää käyttävänsä tämän torstain maakuntakiertueensa suunnitteluun.

”Ensi viikolla pannaan toimeen”, hän sanoi tiedotustilaisuudessaan.

”Turhan minä istun täällä seinäkoristeena, kun ei puheenvuoroja kuitenkaan saa. Minä voin katsoa näitä kyselytunteja television välityksellä jossakin ja kommentoida kyselytuntikäytäntöä paikalla olevalle yleisölle.”

”Tämä on protesti. Tämä on mitä voimakkain protesti sitä peliä vastaan, mitä mediassa ja eduskunnassa on pelattu minua vastaan.”

Väyrynen vertaa Liike Nytin mediahuomioon

Väyrynen syyttää mediaa vallan väärinkäytöstä, koska hänen perustamansa Seitsemän tähden liike on ollut uutispimennossa. Seitsemän tähden liikettä edelsi Väyrysen edellinen puoluehanke, Kansalaispuolue, joka ajautui sekasortoon ja oikeustaistoon sisäisten riitojen vuoksi.

”Eduskuntaryhmämme kesäkokouksen tiedotustilaisuuteen ei tullut yhtään toimittajaa”, Väyrynen toteaa yhtenä esimerkkinä.

”Viime maanantaina julkaisimme 70 ensimmäistä kansanedustajaehdokastamme. Nyt paikalla oli ruotsinkielisten TV-uutisten kamera, mutta juttua toimittaja ei tehnyt.”

Väyrysen mukaan Seitsemän tähden liikkeen pimentoa ”voi verrata siihen julkisuuteen, jota Liike Nyt on saanut osakseen”. Harry Harkimon perustama poliittinen liike onkin saanut paljon mediahuomiota.

”Mutta se onkin vallanpitäjien ja valtamedian vaaraton sylikoira”, Väyrynen toteaa.

Väyrynen katsoo, että hänet yritetään sulkea kokonaan sivuun myös eduskuntatyöstä. Sekä hallitus- että oppositiopuolueiden eduskuntaryhmät kokoontuivat viime viikolla keskustelemaan siitä, miten tarttua julki tulleisiin seksuaalirikoksiin. Väyrystä ja seitsemän tähden liikettä ei kutsuttu paikalle.

”Näyttää siltä, että täällä kehitellään uusia sääntöjä”, Väyrynen sanoo.

Onko Paavo Väyrysestä tullut persona non grata?

”Ei. Minä olen supersuosittu kansan keskuudessa. Sen takia minua pelätään.”