”Törkeä veto” – Oppositio suuttui ministeri Saarikolle, asiakasmaksulaista hämmennystä

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan oppositiopoliitikot hämmästelevät, kuinka perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk) katsoo STT:n mukaan, ettei asiakasmaksulakia ehdittäisi käsitellä eduskunnassa.

”Olen vähän yllättynyt, että ministeri ennakoi sosiaali- ja terveysvaliokunnan aikatauluja”, sanoo vasemmistoliiton kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Aino-Kaisa Pekonen.

”Minusta meillä on aikaa käsitellä tämä. Aikapulasta ei ole kysymys”, hän jatkaa.

Hänen arvioonsa yhtyy vihreiden kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Outi Alanko-Kahiluoto.

”Minusta tämä oli törkeä veto ministeriltä syyttää eduskuntaa”, Alanko-Kahiluoto sanoo.

Ministeri Saarikon näkemys kummastuttaa erityisesti siksi, että lain käsittely aloitettiin eduskunnassa vasta kaksi viikkoa sitten, ja asiantuntijakuulemiset on ehditty valiokunnassa jo aloittaa.

Kokoomuksen verkkolehti Verkkouutisille Saarikko täsmensi, että hallitukselle ”tärkeintä on ison sote-maakuntauudistus-paketin käsittely” ja että maakunta- ja muut sote-lait käsitellään ennen asiakasmaksulakia.

Saarikko kertoo VU:lle myös, että asiakasmaksulaissa on ”kustannusvaikutusmuutoksia, joiden selvittely hallituksenkin päässä vaatii vielä aikaa”.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Alanko-Kahiluoto arvostelee, että asiakasmaksulaki on keskeneräinen. Hän epäilee, että julkisuudessa paljon puhuttanut lain kohta asiakasmaksujen niin kutsutun välikaton – eli terveyskeskusmaksujen enimmäisrajan – poistosta yllätti myös keskustan oman väen.

”Minulla on sellainen käsitys, että se on täysi raakile ja kritiikki, sekä erityisesti ansaittu kritiikki tätä välikaton poistamista kohtaan, yllätti myös keskustan oman väen. Oma tulkintani on se, että Saarikolla ei ole vielä keskustan oman ryhmän tukea viedä tätä läpi, mistä hän syyttää sitten eduskuntaa, että eduskunta ei mukamas ehtisi tätä käsitellä”, Alanko-Kahiluoto sanoo.

LUE MYÖS:

Asiakasmaksujen uudistus: Tutkija selvitti voittajat ja häviäjät – Näin ”pommi” todella vaikuttaa

”On ällistyttävää, että hallitus ei ymmärrä luovansa mahdottoman tilanteen osalle suomalaisia”

Asiakasmaksujen ”pommi” kuohuttaa: 62 euron omavastuu nousee jopa sadoilla euroilla – ”Tämä on valtava hinnankorotus”

Asiakasmaksujen ”pommi” järkyttää – Nyt vastaa Annika Saarikko

”Ministeri, te puhutte valtiontalouden näkökulmasta, ette pienituloisen” – Saarikko muistutti pienituloisten myös hyötyvän asiakasmaksulaista