Puhelin on soinut yhtä soittoa 2,5 vuoden ajan – Suomen ”asunto ensin” -malli herättää ympäri maailmaa

Kaksi ja puoli vuotta sitten Y-Säätiön toimitusjohtaja Juha Kaakinen kirjoitti The Guardianiin mielipidekirjoituksen asunnottomuuden vähentämisestä Suomessa. Hän viittasi kirjoituksessaan Britannian hallituksen raporttiin, jossa todettiin, että ”Suomen mallilla” on Suomessa onnistuttu vähentämään asunnottomuutta, mutta suhtauduttiin kuitenkin epäileväisesti mallin soveltamiseen Englannissa.

”Tätä on hieman kommentoitava”, kirjoitti Kaakinen.

Kirjoituksen jälkeen Kaakisen puhelin on soinut. Häntä ovat haastatelleet tv-ryhmät ja toimittajat Britanniasta, Ranskasta, Australiasta, Indonesiasta ja Vietnamista saakka. Hän oli viime vuonna yli 50 päivää ulkomailla esittelemässä ”Suomen mallia”. Britannian ja Australian ministerit ovat käyneet Suomessa tutustumassa siihen, ja Kaakinen itse oli elokuussa Australiassa puhumassa aiheesta. Maaliskuun alussa on vuorossa Lontoo. Joka viikko tulee puheluja.

”Eilen illalla tuli viesti Amerikasta, Valittujen Palojen toimittaja halusi haastatella”, Kaakinen kertoo.

Suomen mallin voi tiivistää kahteen sanaan: asunto ensin, tai kansainvälisesti: housing first. Asunnottomilla on yleensä muitakin ongelmia, työttömyyttä, päihderiippuvuuksia, köyhyyttä, mielenterveysongelmia. Perinteinen ongelmien ratkomisen taival lähti näistä muista ongelmista. Kun ne olivat hoidossa, palkintona häämötti oma koti. Jos ei kompastunut matkalla.

”Suomessa ajatellaan, että muut ongelmat on helpompi ratkaista, kun on ensin asunto”, sanoo Kaakinen.

Malli syntyi kotimaisena ajatustyönä

Tämän periaatteen ja koko toimintamallin sorvasi vuonna 2007 silloisen asuntoministerin Jan Vapaavuoren nimittämä ”neljän viisaan ryhmä”: Silloiset Helsingin sosiaalijohtaja Paavo Voutilainen, Y-Säätiön toimitusjohtaja Hannu Puttonen ja Helsingin piispa Eero Huovinen sekä kansalaisaktivisti ja lääkäri Ilkka Taipale. Kaakinen toimi ryhmän sihteerinä. Hänen mukaansa malli syntyi puhtaasti kotimaisena ajatustyönä, kansainvälisiä esikuvia ei ollut.

”Sitten kun oli saatu se paperille ja olimme tyytyväisiä keksimäämme nimeen, ’asunto ensin’, alettiin vähän googlettaa. Kun käänsimme sen englanniksi, housing first, kävi ilmi että samalla nimellä on Amerikassa jo 1990-luvulla viritelty samankaltaista mallia.”

Amerikan malli kuitenkin poikkeaa suomalaisesta siinä, että se on paikallinen, vain joissakin kaupungeissa toteutettu, ja sitä paitsi erittäin konseptoitu. Suomessa mallia on ajettu alusta alkaen valtakunnallisesti valtion, kuntien ja järjestöjen vapaamuotoisena, tarpeen mukaan muotoutuvana yhteistyönä. Yhteistyö onkin Kaakisen mielestä ollut onnistumisen ehdoton edellytys.

”Me [suomalaiset] emme ehkä osaa tarpeeksi sitä hehkuttaa, että suomalaisilla on kuitenkin, yhä, kaikesta huolimatta, kyky tehdä yhteistyötä.”

Hallinnon selkeys on myös ollut valtti, ainakin tähän asti. Suomessa on vain kunnat ja valtio, ei lukemattomia hallintotasoja, kuten esimerkiksi Ranskassa, Kaakinen selittää.

Selitys sisältää viittauksen pelkoon siitä, mitä yhteistyölle tapahtuu maakuntauudistuksen myötä.

”Mutta ei nyt avata sitä Pandoran lipasta.”

Kaiken lisäksi halvempaa

Y-Säätiö on Suomen neljänneksi suurin vuokranantaja ja suurin niin sanottujen kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarjoaja: sillä on noin 10 150 ARA-vuokra-asuntoa ja noin 6 500 erityisryhmien eli ikäihmisten, päihdeongelmaisten ja mielenterveyskuntoutujien asuntoa. Noin 80 prosenttia asunnoista on välivuokrattu kunnille ja järjestöille. Säätiön tavoite on, että asunnottomuus puolittuisi seuraavan hallituskauden aikana ja loppuisi kokonaan kahdessa hallituskaudessa.

Tilapäisasumista eli esimerkiksi yömajoja on vuodesta 2008 lähtien korvattu pysyvillä vuokra-asunnoilla. Asunnossa on oltava niin sanotusti ”oma nimi ovessa”: oma vuokrasopimus, ja vuokranmaksun avuksi ovat yhteiskunnan normaalit tukimuodot. Asunnonsaamiselle ei aseteta ennakkoehtoja. Osa asunnoista on hajasijoitettuja, pahimmissa ongelmissa oleville tarjotaan tuettua asumista, jossa sosiaalityöntekijät löytyvät samoista tiloista.

Ja tämä näyttää toimivan: Suomi on ainoa EU-maa, jossa asunnottomien määrä on muutamaa poikkeusvuotta lukuun ottamatta tasaisesti vähentynyt. Nyt asunnottomia on hieman yli 7 000. Vuonna 1987 heitä oli vielä yli 18 000. Suurin pudotus lukumäärään oli tosin tapahtunut jo ennen asunto ensin -mallin käyttöönottoa.

Perheitä ei suomalaisissa asunnottomissa juurikaan ole. Nuorten asunnottomuus on erityisesti pääkaupunkiseudulla pienessä kasvussa, eikä naisten asunnottomuus vähene kuten miesten, johtuen naiserityisistä asunnottomuuden syistä, kuten perheväkivallasta. Siksi naisten asunnottomuutta ratkomaan on nyt perustettu oma ohjelma.

Vaikka Y-Säätiö korostaa ennen kaikkea omaa kotia ihmisen perusoikeutena, Kaakinen huomauttaa myös, että asunto ensin -periaate tulee yhteiskunnalle halvemmaksi. Hän viittaa Tampereen yliopiston tekemään Case Härmälä -tutkimukseen, jossa tehostetun tuen asumisyksikössä syntyi yhtä ihmistä kohden noin 15 000 euron vuotuinen kustannussäästö asunnottomuusaikaan verrattuna. Säästöt syntyivät asumis- ja terveyspalvelujen vähentyneestä käytöstä.

Entä paperittomat?

Suomi on asunnottomuuden ratkomisessa jo nyt EU:n paras. Onko Suomi maailman paras?

”Ei hevin löydy esimerkkejä, joissa kehitys olisi samansuuntainen. Nämä isotkin maat, kuten Australia, USA ja Kanada, kaikissa asunnottomuus on merkittävä ongelma.”

Ainoastaan Norjassa asunnottomuus on Kaakisen arvion mukaan suhteellisesti pienempää kuin Suomessa.

Maakuntauudistus ei kuitenkaan ole ainoa uhka asunnottomuuden ratkomiselle. Miten kauniisti laskevaan asunnottomuuskäppyrään vaikuttaa se, että paperittomien maahanmuuttajien määrä Suomessa kasvaa?

He eivät ole asunnottomia asunnonhakijoita eivätkä siis näy tilastossa. Mutta vaikka asunnottomien määrä saataisiin puolittumaan seuraavalla hallituskaudella ja katoamaan kokonaan sitä seuraavalla, voidaanko sanoa, ettei Suomessa ole asunnottomia, jos on kuitenkin paperittomia?

”Ei tietenkään, jos meillä on ryhmä, jonka määrästä on jonkinlainen arvio olemassa”, Kaakinen sanoo.

