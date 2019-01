Rakennusyhtiön päällikkö: Insinöörit ovat kiven alla – taustalla selittämätön ongelma oppilaitoksissa

Pula osaajista näkyy rakennusalalla ja rekrytointi on hankalaa.

Rakennusyhtiö YIT:n rekrytointi- ja resursointipäällikkö Timo Piili kertoo Talouselämälle, että viime vuonna avoimiin työpaikkoihin tuli hakemuksia vähemmän kuin sitä edeltävänä vuonna. Romahduksesta hän ei puhu, kuten joillain aloilla, mutta sanoo suoraan, että tilanne ei ole helppo.

”Korostaisin, että ei rekrytointi ole helppoa ollut. Kyllä se on erityisiä toimia vaatinut.”

Viime vuonna työmaatoimihenkilöitä haettiin Piilin mukaan pitkin vuotta ja monenlaisia ponnistuksia jouduttiin tekemään, jotta paikat saatiin täytettyä.

Pulaa on nimenomaan työmaiden toimihenkilöistä, kuten insinööreistä, työnjohtajista ja projekti-insinööreistä. Yksi iso tekijä taustalla on se, että Suomessa on rakennettu poikkeuksellisen paljon varsinkin Etelä-Suomessa.

Mielenkiintoista oli, että ihan loppuvuodesta hakemusmäärät hiukan piristyivät verrattuna alkuvuoteen. Piili ei keksi syytä yllättävään hakijainnostukseen, mutta toteaa, että tietynlaisista kilpailijafirmoista, kuten pienemmistä yrityksistä, löytyi vähän enemmän työvoimaa YIT:lle.

Hakemusten määrä vaihtelee paljon tehtävästä ja paikkakunnasta riippuen, mutta keskimäärin hakemuksia tuli viime vuonna vähemmän kuin useita kymmeniä työpaikkaa kohti. Tyypillisesti yksittäinen paikka on auki pari viikkoa, mutta tiettyjä osaajia haettiin viime vuonna jatkuvasti.

Alkaneena vuonna rekrytointi aavistuksen rauhoittuu Piilin arvion mukaan.

”Meidän ennusteiden mukaan näyttäisi siltä, että ihan se suurin buumi vähän ehkä helpottaa.”

Piilin mukaan alalla on keskusteltu kohtaanto-ongelmasta paljon jo pari–kolme vuotta ja rekrytointi on koettu haastavaksi.

Osaajapulan taustalla oppilaitosten outo tukos

Hän arvelee, että osaajapulan taustalla on myös alan kestoaihe eli haasteet oppilaitoksista valmistumisessa. Opiskelijat eivät tahdo valmistua ajallaan, jolloin työvoimaa ei riitä tarpeeksi. Piili toivoo, että pitkällä aikavälillä alalla valmistumisessa päästään parempiin tuloksiin ja syyt ilmiölle löytyisivät.

Toistaiseksi YIT ei ole laajemmassa määrin palkannut toimihenkilöitä ulkomailta, mutta yksittäisiä kyllä. Piili muistuttaa, että rakennusalan toimihenkilötehtävissä peruskielitaito on tärkeä, vaikka suomalaisilla työmailla muuten urakoi eri kansallisuuksia melko paljonkin.

Ongelman ratkomisessa esimerkiksi muuntokoulutuksista on Piilin mukaan hyviä kokemuksia.

Mitä YIT sitten tarkemmin on tehnyt, kun paikat saatiin kuin saatiinkin täytettyä haasteista huolimatta?

Kyse on markkinoinnista, näkyvyydestä ja tarinoista, joita kerrotaan. Rekrytointi muuttuu ja kuvaan on tullut esimerkiksi some. Kaikkein tärkeintä on Piilin mukaan tarjota hyvä tulevaisuuskuva, mielenkiintoisia tehtäviä ja kehittymismahdollisuuksia.

"Työn ja muun elämän tasapaino korostuu erilaisissa kyselyissä ja tutkimuksissa tosi paljon. Miten voidaan yhdistellä uraa ja muuta perhe-elämää", hän pohtii.