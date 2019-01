Rkp:n Henriksson tylynä Sipilän hallituksen sote-uudistuksesta: Meillä on yksinkertaisempi malli – lisää palveluseteleitä

Eduskuntavaaleihin oppositioasemasta ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1979 ponnistava rkp haastaa Juha Sipilän (kesk) hallituksen sote-mallin.

Rkp haluaa lisätä lääkäreitä, purkaa päivystysasetuksen ja palauttaa laajan ympärivuorokautisen päivystyksen Vaasaan sekä ”toimivan Kela-taksijärjestelmän”. Puolue ei aio tukea hallitusta eduskunnan suuressa salissa, jos sote etenee äänestykseen.

”Valitettavasti on niin, että hallituksen sote-mallissa on keskustalle tärkeintä ollut saada maakuntahallinto ja kokoomukselle laaja valinnanvapaus. Tässä ristivedossa on unohdettu se, mitä potilas tarvitsee Suomessa”, arvostelee rkp:n puheenjohtaja, kansanedustaja Anna-Maja Henriksson.

Hän kritisoi, että lehmänkauppojen vuoksi sote-uudistuksen keskeiset tavoitteet eivät myöskään toteudu. Henrikssonin mukaan hallituksen sote-malli ei kavenna kansalaisten terveyseroja ja paranna yhdenvertaisuutta, ei saavuta tavoiteltuja kolmen miljardin euron leikkausta kustannusten kasvuun eikä se integroi sosiaali- ja terveyspalveluita.

”Eli kaikki tavoitteet uudistukselle ovat jäämässä toteutumatta. Silloin pitää kysyä, onko tehty asioita vähän väärin. Jos asiat voi tehdä yksinkertaisemminkin, niin miksi pitää tehdä ne niin monimutkaisesti”, Henriksson arvostelee.

”Meillä on yksinkertaisempi malli: lisää palveluseteleitä.”

Vaikka rkp luetaan porvaripuolueeksi, se ei kannata hallituksen nyt ajamaa laajaa valinnanvapautta. Puolue katsoo, että julkisella taholla on oltava tuotantovastuu, mutta palveluiden tuottamiseen se voisi käyttää yrityksiä tai järjestöjä tilaaja–tuottaja-mallilla tai palveluseteleillä. Hallituksen ajamassa valinnanvapausmallissa julkisella taholla olisi järjestämisvastuu, ja palveluita voisivat tuottaa rintarinnan julkiset ja yksityiset tahot.

Rkp:n puheenjohtaja arvostelee maakuntamallia demokratian puutteesta.

”Se että meille tulisi maakuntia, joilla ei ole verotusoikeutta, vaan valtiovarainministeriö olisi se taho, joka päättäisi kaikista rahoista ja sen lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö päättäisi, mitä saadaan leikata missäkin, niin tämä ei ole demokraattinen järjestelmä.”

Hallituksen sote-malli on parhaillaan eduskunnan perustuslakivaliokunnan käsittelyssä ja Henriksson on valiokunnan jäsen. Rkp:n vaaliohjelman julkistustilaisuudessa hän sanoo, ettei puheenjohtaja Henrikssonin kommenteista voi lukea, miten perustuslakivaliokunnan jäsen Henriksson uudistusta katsoo.

Rkp:n ajama ja Henrikssonin tarkoittama yksinkertaisempi malli perustuisi puheenjohtajan mukaan pitkälle nykyiseen sairaanhoitopiirimalliin. Niille voitaisiin siirtää vastuu perusterveydenhuollosta. Viime vaalikauden lopulla, keväällä 2015 perustuslakivaliokunta katsoi, että laajemmilla sote-palveluiden julkisilla järjestäjillä tulisi olla demokraattisesti valitut päättäjät.

”Minusta se olisi aivan mahdollista, että sairaanhoitopiireillä olisi demokraattisesti valitut päättäjät. Sairaanhoitopiirit tänäkin päivänä ovat demokraattisesti johdettuja, vaikka edustajia ei ole sinne suorilla vaaleilla valittu. Mutta kuitenkin siellä on poliittisesti valittu elin”.