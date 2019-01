Turkisyhtiö Saga Furs teki pahan tappion – Vihreiden Kari: Kielletään koko ala

Suomen on kiellettävä turkistarhaus, vaatii vihreiden kansanedustaja Emma Kari.

Kari viittaa tiedotteessaan Suomen turkiskasvattajien omistaman ”turkispörssi” Saga Fursin tulokseen, joka on kääntynyt selvästi tappiolliseksi. Karin mukaan tämä johtuu turkisteollisuuden huonosta maineesta.

Kansanedustaja vaatii turkistarhauksen kieltämistä eläinsuojelulainsäädännön uudistuksessa, joka on eduskunnan käsittelyssä.

”Saga Fursin tuloksen romahtaminen on selkeä viesti kuluttajilta: ihmiset haluavat ostaa eettisesti tuotettuja vaatteita. Viime syksynä tehdyn selvityksen mukaan valtaosa suomalaisista vastustaa nykymuotoista turkistarhausta. Samoin turkittomien tuotemerkkien määrän kasvu on vahva viesti siitä, että epäeettisen turkiselinkeinon aika on ohi”, Kari sanoo tiedotteessaan.

Kauppalehden mukaan Saga Fursin liiketulos painui 4,5 miljoonaa euroa tappiolle lokakuussa päättyneellä tilikaudella. Tulos laski vertailukaudesta yli 10 miljoonaa euroa. Kauppalehden mukaan merkittävä syy tähän on turkisten ylitarjonta ja siten hintojen lasku maailmalla.

Kari on pettynyt siihen, että turkistarhauksen ongelmiin ei puututa hallituksen esittämässä eläinsuojelulainsäädännön kokonaisuudistuksessa.

“Turkistarhaus on eläintuotannon julmimpia muotoja. Ketut ja minkit ovat villieläimiä, jotka eivät voi hyvin häkeissä. Turkiseläinten hyvinvointitutkimusten kertovat siitä, että eläinten lajityypilliset käyttäytymistarpeet eivät toteudu tarhoilla. Kärsimystä aiheuttava tuotanto olisi pitänyt jo tämän perusteella kieltää. On käsittämätöntä, ettei Sipilän hallitus uudessa eläinsuojelulaissa puutu turkistarhaukseen mitenkään”, Kari sanoo.

Hänen mukaansa muotitalo toisensa jälkeen on luopunut turkiksista epäeettisinä tuotteina.

”Luopujiin kuuluvat mm. Burberry, Versace, Gucci, Hugo Boss, Tommy Hilfiger ja Calvin Klein. Useassa verrokkimaassa turkistarhaus on jo kielletty. Monessa maassa turkisala on kadonnut sen myötä, että turkiseläinten oloja on haluttu parantaa laissa”, Kari vetoaa.

”Turkistarhaus täytyy lopettaa myös Suomesta siirtymäajalla eläinsuojelulainsäädännön uudistuksen yhteydessä.”