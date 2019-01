Sanna Marin: ”Muutos alkaa 14.4.2019, kun Antti Rinteestä tulee pääministeri”

”Meillä on yksi viesti tänään suomalaisille ihmisille ja myös muille puolueille: muutos alkaa 14.4.2019, kun sosialidemokraattinen puolue nousee Suomen suurimmaksi ja Antti Rinteestä tulee pääministeri.” Näin julistaa sdp:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sanna Marin puolueen vaalikampanjan avauksessa Helsingissä.

Sunnuntaina huhtikuun 14. päivä Suomessa järjestetään eduskuntavaalit. Tällä hetkelle sdp on eri medioiden puoluekannatuskyselyjen selvä ykkönen yli 20 prosentin kannatuksella. Toisena tulevan kokoomuksen kannatus on pysynyt syksystä saakka 19 prosentissa.

Mieluisimmat hallituskumppanit sdp hakisi varapuheenjohtaja Marinin mukaan nykyisestä oppositiosta. Samalla hän korosti arvojen merkitystä. Kokoomuksesta tai keskustasta Marin ei suostu nimeämään yhtä toista mieluisammaksi.

”Istuva hallitus on tehnyt tosi oikeistolaista politiikkaa”, Marin totesi tiedotustilaisuudessa.

”Varmasti ei tule yllätyksenä, että luontaiset kumppanit löytyisivät sieltä samasta arvopohjasta eli nykyisistä oppositiopuolueista varmasti vihreät, vasemmistoliitto ja sdp jakavat samankaltaiset arvot. Näiden puolueiden kanssa yhteistyön tekeminen olisi varmasti helpompaa ja hallitusohjelman muodostaminen helpommin mahdollista. Mutta vaalit totta kai ratkaisevat. Suomalaiset päättävät vaaleissa, mitä puolueita äänestävät”, hän jatkaa.

”Meidän vaihtoehtomme tarkoittaa tekoja. Se tarkoittaa konkreettisia tekoja ja esityksiä niistä pitkälle tulevaisuuteen katsovista linjoista, jotka me rohkeasti otamme.”

Kampanja-avauksessa sdp esitteli oman vaaliohjelmansa. Marin korostaa, että puolue on rakentanut oman tulevaisuuslinjansa vuoteen 2030 saakka. Eduskuntavaalitavoitteet ovat hänen mukaansa välitavoitteita. Puheessaan hän korosti etenkin panostuksia koulutukseen, hoivaan ja eläkkeisiin.

”Meidän tekojamme on hoitotakuu, että lääkäriin pääsee viikossa kiireettömässä hoidossa. Meidän tekojamme on maksuton toinen aste jokaiselle nuorelle, niin että kaikilla nuorilla on edellytykset ja valmiudet työllistyä tulevaisuudessa. Meidän tekojamme on ihmisten näkökulmasta yksinkertaisempi sosiaaliturva ja se että palkalla tulee toimeen”, Marin listaa sdp:n vaalitavoitteita.

”Meidän vaihtoehtomme ja tekomme on eläkeläisköyhyyden torjunta, sillä toverit, meille köyhyyden vähentämisessä on kyse arvovalinnasta.”

Keskeiseksi keinoksi eläkeläisköyhyyden poistamiseksi sdp esittää pienimpien, alle 1400 euron eläkkeiden korottamista 100 eurolla. Korotuksen esitteli puolueen puheenjohtaja Rinne viime vappuna. Tavoitetta on kritisoitu runsaasti etenkin nykyisen hallituksen suunnasta ja sitä on pidetty kalliina. Lue tarkemmin:Antti Rinne pitää kiinni +100 €/kk -eläkelupauksesta – Sdp:n eläkemallilla 900 miljoonan hintalappu

”Sen on jotkut ottaneet vähän populistisesti hampaisiinsa, mutta tällä summalla 50 000 eläkeläistä nousee eläkeläisköyhyydestä. Se on ihan merkittävä asia, enkä ymmärrä, miten jotkut puolueet ovat sitä mieltä, että niin ei kannata tehdä. Se on eriarvoistavaa politiikkaa”, sdp:n puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Sirpa Paatero sanoo.

Sairauslomalla olevaa Antti Rinnettä ei nähty Helsingissä järjestetyssä vaalistartissa. Rinteen sairausloma jatkuu helmikuun loppuun saakka.

Kuluneella viikolla sdp:n eduskuntaryhmää ja puolueväkeä järkytti uutinen kansanedustaja Maarit Feldt-Rannan mahasyövän uusiutumisesta.

”Tällä viikolla olemme saaneet surullisia ja pysäyttäviä uutisia, mutta minä uskon, että me lähetämme täältä lämpimät ajatukset niin Antille kuin Maaritille. He ovat meidän ajatuksissamme samalla tavalla kuin me ja meidän työmme ovat varmasti heidän ajatuksissaan”, puoluesihteeri Antton Rönnholm sanoo.

