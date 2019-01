Pekka Haavisto kertoi koskettavan tarinan syrjinnästä - ”Tämmöinen Suomi ei saa olla”

Vihreät tavoittelee kevään eduskuntavaaleissa viiden prosenttiyksikön kasvua kevään 2015 vaalitulokseen nähden. Tuolloin vihreät sai 8,5 prosenttia äänistä.

”Helsingissä tavoittelemme suurimman puolueen asemaa”, puolueen puheenjohtaja, kansanedustaja Pekka Haavisto sanoo.

Puolueen kampanjan avaustilaisuudessa Helsingissä lauantaina pitämässään puheessa Haavisto hämmästelee, miksi jotkut haluavat tehdä Suomesta pienemmän. Haavisto kertoo vihreille ehdokkaille, mitä vastata, kun vaalikentillä kysytään, mitä puolue aikoo tehdä kestävyysvajeen poistamiseksi.

Stadian ammattiopistoon kokoontuneet vihreät kansanedustajaehdokkaat ja aktiivit kuitenkin pysäytti Haaviston kertomus työssäkäyvien maahanmuuttajien kokemasta syrjinnästä. Haavisto kertoi vierailleensa pääkaupunkiseudulla toimivassa, 160 työntekijää työllistävässä bussien pesuyrityksessä. Haaviston mukaan firman perustaja ja yrittäjä on poliittinen pakolainen Sri Lankasta ja työntekijät pääosin maahanmuuttajia. Työtä maahanmuuttajat tekevät pääosin öisin ja Haavisto kertoi kysyneensä yhdeltä työntekijältä, miten he pääsevät yöaikaan kotiin.

”Hän kertoi, että kun pääsee rautatieasemalle ja odottaa vähän, pääsee junalla. Kun kysyin, miten te pääsette sinne rautatieasemalle, hän vastasi, että pitää pyytää bussia hakevaa kuljettajaa heittämään heidät rautatieasemalle, mutta on edelleen niitä kuskeja, jotka sulkevat oven pesijöiden nenän edestä”, Haavisto sanoi ääni murtuen.

”Tämmöinen Suomi ei saa olla. Ei voi olla niin, että ne maahanmuuttajat, jotka tekevät kaikkensa ollakseen mukana tässä yhteiskunnassa jatkuvasti syrjintää ja eristämistä”, Haavisto linjasi ja sai puheensa suurimmat aplodit vihreiltä.

Haavisto hämmästeli myös, kuinka Suomessa puhutaan ”pienemmän Suomen puolesta”.

”Minäkään en puhu suur-Suomen puolesta, mutta meillä on sellaisia ihmisiä, jotka haluavat pienentää Suomea. He sanovat, ettei se Ahvenanmaa oikeastaan ole suomalainen tai osa Suomea. Tai eihän se ruotsinkielinen vähemmistö ole kunnolla suomalaisia. Tai eihän meidän maahanmuuttajat ole sitä, tätä tai tuota tai romanit tai saamelaiset. Tämä ketjuhan on loputon! Seksuaalivähemmistöt, feministit, kuka milloinkin ei kuulu Suomeen”, hän sanoi.

”Tällä puheella on tendenssi tehdä Suomea pienemmäksi ja pienemmäksi. Eihän se lopu koskaan, jos sille tielle lähdetään. Me vihreät emme puhu pienemmän Suomen puolesta, me puhumme sen kokoisen Suomen puolesta, missä nyt elämme. Siihen kuuluvat myös kaikki ne vähemmistöt kaikkine oikeuksineen ja meille vihreille näiden oikeuksien kunnioittaminen on äärimmäisen tärkeä kysymys näissä vaaleissa”, Haavisto linjaa.

Vihreiden viime syksynä väliaikaiseksi puheenjohtajaksi valittu Haavisto paljasti ehdokkaille, että vaalikentillä ja -teltoilla, vihreitä haastetaan kestävyysvajeen korjaamisesta.

”Minun täytyy myöntää, että minullakin kesti aikansa ennen kuin ymmärsin, mistä puhutaan, kun puhutaan kestävyysvajeesta. Ajattelin, että se oli vain budjetin plussia ja miinuksia. Tarkkaan ottaen kyse on siitä, miten huoltosuhde heikkenee, miten meillä on enemmän vanhenevaa väestöä ja yhä vähemmän työssäkäyviä ihmisiä, ja miten pidetään hyvinvointivaltiota yllä.”

Haavisto kertoo, että vihreiden vastaus on työurien tukeminen ja pidentäminen niin uran alku-, keski- ja loppuvaiheessa. Nuoret tarvitsevat Haaviston mukaan tukea työelämään siirtymisessä, keski-ikäiset työssä jaksamisessa ja vanhemmilla voi olla tarvetta uusien taitojen oppimiseen.

”Pitää pitää huolta kansanterveydestä ja terveyspalveluista ja elinikäisestä oppimisesta, jotta opitaan ehkä tarpeellinen kielitaito tai tietojenkäsittelytaitoja. Sellaisten taitojen puute voi helposti johtaa tämän päivän työelämässä siihen, että 50–60-vuotias ajautuu työn ulkopuolelle.”

Oman vaaliohjelmansa vihreät julkistavat myöhemmin helmikuussa. Haavisto toteaa kuitenkin puheessaan, että tulevalla vaalikaudella vihreät tavoittelevat translain uudistusta ja puolue tulee tukemaan eduskuntaan tulevia Suostumus- ja kaivoslakikansalaisaloitteita.