Tapaus Esperi Care järkyttää – SuPerin edustaja varoittaa: ”Sote toisi meille valtavan määrän uusia vastaavia”

Suomen lähi- ja perushoitajaliiton SuPerin sopimusasiantuntija Teemu Hiilinen varoittaa sote-uudistuksen saattavan pahimmillaan johtaa siihen, että Suomessa nähtäisiin paljon tällä viikolla suomalaisia järkyttäneen Esperi Caren pyörittämän hoivakodin ongelmien kaltaisia tapauksia.

”Uusi sote toisi meille valtavan määrän uusia vastaavia tapauksia - tapauksia joita kukaan ei pystyisi valvomaan”, hän kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Hiilinen huomauttaa, että hallituksen kaavailema sote-malli on rakennettu yritysten omavalvontasuunnitelmien varaan, joita on pitänyt noudattaa jo kahden viime vuoden ajan.

”Näiden suunnitelmien pitäisi kaavailujen mukaan riittää ohjaamaan yritystä lakien ja asetusten mukaiseen sekä ennen kaikkea eettiseen toimintamalliin sekä hoivattavia että työntekijöitään kohtaan. Nykyisen kaltainen laaja aluehallintoviranomaisten toiminta supistettaisiin minimiin. On täysin selvää, miksi tätä ajetaan vahvasti osaksi sote-mallia. Viranomaisten valvonta heikkenisi, omavalvontasuunnitelmien noudattaminen olisi vielä heikompaa kuin nykyisellään, voitot kasvaisivat - ja kärsijöinä olisivat apua tarvitsevat. Omavalvontasuunnitelmat eivät yksinkertaisesti riitä ohjaamaan monikansallisia suuryrityksiä, joiden ainoana tehtävänä on tuottaa voittoa omistajilleen”, hän kommentoi.

Myös kansanedustaja Kristiina Salonen (sd) varoittaa laskemasta liikaa omavalvonnan varaan. Hän huomauttaa, että sote-uudistuksessa toimijoiden määrä vain kasvaa, mutta valvonnan resurssit eivät.

”Petämme itseämme, jos luulemme, että hoitoa antavat yksiköt valvovat itse itseään. Nyt on lähinnä vanhusten ja heidän omaistensa varassa ilmoittaa epäkohdista ja taistella valvontakäynnin saamisesta yksikköön”, hän kommentoi tiedotteessaan.

Valvira listaa epäkohtia: riittämätön hoitohenkilökunnan määrä, puutteellinen perushoito…

Valvira puuttui tällä viikolla poikkeuksellisen järeästi Kristiinankaupungissa toimivan Esperi Caren pyörittämän Hoivakoti Ulrikan toimintaan.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto sai Valviran mukaan lyhyellä aikavälillä vakavia, välittömään asiakasturvallisuuteen viittaavia yhteydenottoja. Yhteydenotoista johtuen Kristiinankaupungin kunta ja aluehallintovirasto kävivät toimintayksikössä tarkastuskäynnillä

Aluehallintovirastolta saamiensa valvontatietojen vuoksi Valvira päätti torstaina keskeyttää toiminnan välittömästi. Aluehallintovirasto ohjaa ja valvoo toimialueellaan tuotettuja yksityisiä palveluja, mutta asian luonteen vuoksi Valvira on ottanut asian selvittämisen itselleen.

Valvira listaa havaittuja epäkohtia tiedotteessaan: riittämätön hoitohenkilökunnan määrä suhteessa hoivan ja hoidon tarpeen arviointiin, puutteellinen perushoito ja -hoiva, lääkehoidon asianmukaisuus, asiakkaiden hoitoisuustietojen puutteellisuus ja toimintayksikön lähiesimiestyö.

Tarkastuskäynneillä saatujen tietojen perusteella Valvira katsoi, ettei toimintayksikön toiminta vastaa sille myönnettyä yksityisestä sosiaalihuollosta annetun lain mukaista lupaa. Lisäksi asiakasturvallisuus vaarantuu Valviran mukaan vakavasti, mikäli toimintaa jatketaan.

Keskeyttäminen on voimassa, kunnes Valvira toisin päättää.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk) kommentoi asiaa lauantaina korostamalla, että jokainen ikäihminen ansaitsee ammattitaitoisen, arvostavan ja riittävän hoivan.

”Jokainen ikäihminen ansaitsee ammattitaitoisen, arvostavan ja riittävän hoivan. Jos puutteita ja laiminlyöntejä hoivassa havaitaan, valvontaviranomainen puuttuu tilanteeseen. Niin on käynyt nyt. Annan kaiken tukeni Valviralle sen tärkeän tehtävän hoitamisessa”, ministeri tviittasi.

”Kukaan hoitaja ei halua joutua tällaiseen tilanteeseen”

Teemu Hiilinen kertoo, että juuri SuPerin jäsen käynnisti soitollaan tapahtumaketjun, joka johti Kristiinankaupungin Hoivakoti Ulrikan sulkemiseen.

”Voittoa tehtiin leikkaamalla hoitohenkilökunta alle mitoituksen, mikä on suoraan johtanut puutteelliseen perushoitoon. Kukaan hoitaja ei halua joutua tällaiseen tilanteeseen, jossa ei pysty toteuttamaan omaa ammattiaan eettisesti. Kuormitus on ollut valtava ja se myös johti yhteydenottoon oman ammattiliiton, SuPerin, edunvalvontayksikköön. Yksiköstä käsin tapausta lähdettiin selvittämään aluehallintoviranomaisen sekä kunnan kanssa.”

Hiilisen mukaan asiaa yritettiin selvittää yhteistyössä Esperin kanssa, mutta yritys ei suostunut tekemään yhteistyötä liiton kanssa.

”Yritys kielsi ottamasta yhteyttä asiaan liittyen henkilöstöpäällikköön. Se kertoo paljon avoimuuden arvosta.”

Kristiina Salonen sanoo, että valitettavasti jotain tällaista on jo osattu odottaa ihmisiltä saatujen viestien takia.

”Olen itsekin ollut yhteydessä eri valvontatahoihin, koska saamani palautteet vanhusten hoivasta ovat olleet todella huolestuttavia. Lisäksi alan ammattilaisilta on kuultu epätoivoisia avunhuutoja jo pitkään liittyen hoitohenkilöstön mitoituksiin ja käytettäviin haamuhoitajiin. Henkilöstöä ei selvästikään ole tarpeeksi ja ammattilaiset ovat itse sanoneet, että he pelkäävät, ettei hyvää hoivaa tai turvallisuutta voida täysin taata. Valvontatahot taas ovat täysin ylityöllistettyjä ja tuntuu, että he voivat reagoida ilmoituksista vain jäävuoren huippuun.”

Salonen muistuttaa, että jo viime vuoden lopulla Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer lähetti avoimen kirjeen kuntien tarkastuslautakunnille, jossa vaadittiin kiinnittämään huomiota ostopalvelusopimusten toteuttamiseen käytännössä.

”Kaikkein räikeimpiä esimerkkejä henkilöstömitoitusten laiminlyönneistä ovat niin sanotut haamuhoitajat. Siis työvuorolistoille kirjatut ihmiset, joita ei todellisuudessa ole olemassa. Kuinka olemme päätyneet tällaiseen tilanteeseen, että Suomessa toimitaan näin? Selvää on, että viimeistään nyt tähän toimintatapaan on saatava loppu.”

SuPerin viime syksynä teettämästä kyselystä yksityisissä hoivalaitoksissa työskenteleville hoitajille selvisi, että hoidon laatu ja asiakasturvallisuus eivät monissa tapauksissa vastaa omavalvontasuunnitelmaa. Käytännössä esimerkiksi aamuneljältä herännyt vanhus saa aamiaisensa ja lääkkeensä vasta puolenpäivän aikaan, koska työntekijöitä ei ole tarpeeksi.

Esperi Care: ”Tämä on meille kaikkein tärkein oppi”

Hoivayhtiö Esperi Caren toimitusjohtaja Marja Aarnio-Isohanni myönsi lauantaina, että henkilöstön huolia ja viestejä johdolle ei ole otettu riittävän vakavasti.

”Tästä olemme erittäin pahoillamme ja tämä on meille tästä tilanteesta kaikkein tärkein oppi. Tämä tullaan laittamaan välittömästi kuntoon”, hän lupasi tiedotteessa.

Esperi Care selvittää Aarnio-Isohannin mukaan perin pohjin sekä Kristiinankaupungin Hoivakoti Ulrikan tapahtumien kulkua että hoivan laadun ja resurssien riittävyyden kaikissa yksiköissään.

”Palkkaamme lisää henkilöstöä. Vakinaistamme ja kokoaikaistamme tuntityöntekijöitä. Esimiesten työpanos tullaan jatkossa kaikissa yksiköissämme merkitsemään yli puoliksi hallinnon puolelle - tällä hetkellä tässä on ollut epäselvyyksiä, ja sekin on vaikuttanut käsillä olevan henkilöstön määrään yksiköissämme”, hän sanoo.

”Ymmärrämme, että luottamus meitä kohtaan on nyt saanut kolauksen. Teemme paljon töitä palauttaaksemme sen”, Aarnio-Isohanni jatkaa.

