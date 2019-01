Sampo Terho: ”On selvää, että jonkinlainen ilmiö on Suomeen rantautumassa - Tätä ei voi sietää”

Sinisten puheenjohtaja, Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho haluaa selvittää, miten muut maat soveltavat kansainvälisiä maahanmuuttopolitiikkaan liittyviä sopimuksia ja millaisia mahdollisia rangaistuksia ne maat, joissa on Suomesta eriäviä käytäntöjä, ovat kansainväliseltä yhteisöltä saaneet. Hän kertoo Puheenvuoron blogissaan aikovansa olla yhteydessä myös Eurooppa-ministerikollegoihinsa.

Ilta-Sanomat uutisoi perjantaina jälleen uudesta alaikäiseen kohdistuneesta seksuaalirikostapauksesta, jossa epäilty on ulkomaalaistaustainen mies.

”Todellisuutta on se, että näitä tutkintoja on poliisilla meneillään ympäri Suomen ja uusia uutisia tulee. Tapahtumat eivät ole paikkakuntasidonnaisia. Ja vaikka kaikkia tapauksia ei voi laittaa samaan kategoriaan, on selvää, että jonkinlainen ilmiö on Suomeen rantautumassa. Tätä ei voi sietää”, Terho kommentoi.

”Ensisijaista on viedä läpi eduskunnassa jo olevat hallituksen esitykset muun muassa seksuaalirikoslainsäädännön tiukentamisesta, kansalaisuuden menettämisen perusteiden tarkentamisesta koskemaan myös törkeisiin seksuaalirikollisiin syyllistyneitä sekä lakimuutos, jolla estetään turvapaikkahakemusten ketjuttaminen. Yksi sinisten toimenpidelistan kohdista on selvittää Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten tulkintaa. Tähän hallitus on jo esityksestämme ryhtynyt. Tämä on tärkeää siksi, että keskustelua aiheesta voitaisiin käydä faktoihin perustuvien tietojen pohjalta. Juupas-eipäs väittely perustuslakifilosofien tai opposition kanssa on hyödytöntä”, hän jatkaa.

Terho uskoo, että kun vertailutietoja muista maista on käytössä, realistinen keskustelu sopimuksista erityisesti maahanmuuton suhteen on helpompaa.

