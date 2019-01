Hjallis Harkimo avautuu IL-blogissa: ”Pidän koko systeemiä läpimätänä, hurjempaa on ehkä vielä luvassa”

Kansanedustaja, liikemies Harry ”Hjallis” Harkimo ihmettelee, miksi Suomessa pidetään ”tavattoman luonnollisena” sitä, että että puolueet ovat syvästi sidoksissa erilaisiin intressijärjestöihin.

”Pidän koko systeemiä läpimätänä. Mutta se on niin juurtunut meidän yhteiskuntaamme, että sitä pidetään luonnollisena. Näiden järjestöjen valta on niin suuri, että ne pystyvät sanelemaan ehdot ja pitämään vallastaan kiinni. Se on syy miksi maamme ei kehity emmekä saa uudistuksia aikaiseksi”, hän lataa IL-blogissaan.

Harkimon mukaan suomalaista ”harvainvaltaa” ja politiikan eristäytymistä muusta yhteiskunnasta kuvaa hyvin se, että moni päättäjä istuu sekä kunnanvaltuustossa että eduskunnassa.

”Se on mielestäni täysin järjenvastaista. Kunnallispolitiikan päätökset ja eduskunnan linjaukset voivat olla ristiriidassa keskenään. Ketä äänestysnappia painava kahden pallin poliitikko silloin edustaa?”

Harkimo sanoo, että sote-uudistus on hyvä esimerkki tästä.

”Isot kaupungit ovat sotea vastaan, mutta niiden valtuutetut hallituspuolueista äänestävät soten puolesta. Hurjempaa on ehkä vielä luvassa, jos maakuntamalli menee läpi. Silloin edustaja voisi olla jakamassa rahaa valtiolta maakunnalle, maakunnalta kunnalle ja kunnassa sitten eteenpäin. Teoreettisenakin sellainen tilanne on niin vaarallinen ja altis korruptiolle ja maan kokonaisedun unohtamiselle, että sitä ei pitäisi päästää edes alkuun. Toisissa maissa monella päätösjakkaralla on kiellettyä. Niin pitäisi olla Suomessakin. Se vähentäisi suhmurointia ja olisi läpinäkyvämpää sekä rehellisempää.”

Harkimo puuttuisi myös siihen, kuinka kauan kansanedustajana saa ylipäänsä olla.

”Politiikka ei saa olla ihmisen elämänura ja ammatti, sen sisään syntyy väistämättä sisäsiittoinen kulttuuri. Hyvä päättäjä tarvitsee happea muualta yhteiskunnasta. Henkilökohtainen mielipiteeni on, että kaksi kautta olisi hyvä maksimi.”

Harkimo itse on ilmoittanut, että jos hän tulee valituksi huhtikuussa, on edessä hänen viimeinen eduskuntakautensa.

