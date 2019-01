Juha Sipilältä vaaditaan kriisiohjelmaa: ”Esperi Caren tilanne on vain jäävuoren huippu”

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL vaatii ottamaan laatukriteerit ja hoivamitoituksen etusijalle sote-palveluiden kilpailutuksissa. Liiton mukaan kuntien rahoitus on varmistettava, jotta niillä on aito mahdollisuus hankkia laadukasta ja turvallista palvelua.

Kunnat ovat JHL:n mukaan joutuneet Juha Sipilän hallituksen aikana ahtaalle valtionosuusleikkausten ja kilpailukykysopimuksen aiheuttamien verotuloheikennysten vuoksi.

”Valitettavasti tämä konkretisoitui karmaisevalla tavalla vanhuspalveluissa, kuten julkisuuteen tulleet vakavat ongelmat Esperi Caren hoitokodeissa osoittavat. Kunnat ovat kireässä taloustilanteessa ostaneet palveluja sellaisilta yhtiöiltä, joiden markkinoinnissa on luvattu yhtä ja toista. Todellisuus on kuitenkin paljastunut erittäin karuksi”, JHL sanoo tiedotteessaan.

Liiton mukaan hallituksen on luotava pikaisesti kriisiohjelma, jossa lainsäädännöllä säädellään hoivamitoitus ja ihmisyyttä kunnioittavat pelisäännöt sote-palvelujen kilpailutukseen.

”Esperi Caren tilanne on vain jäävuoren huippu. Tilanteen on annettu jatkua liian pitkään. Nyt on tarpeen, että maan hallitus käy kokonaistilanteen läpi ja ryhtyy pikaisiin toimenpiteisiin”, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine vaatii.

”Tämäkö on maan hallitukselta kiitos kaikkensa Suomen hyvinvoinnin eteen tehneille vanhuksille? Ammattiliitot ovat kertoneet vanhuspalveluiden ongelmista jo pitkään, joten Esperi ei voinut olla maan hallitukselle yllätys. Emme halua kuulla enää yhtään uutista, jossa voitontavoittelu on johtanut ihmisten kärsimykseen”, hän jatkaa.

JHL linjaa, että sote-palveluiden kilpailutuksessa pitää kaikkien muiden arvojen olla hintaa tärkeämpiä.

”Yksityistäminen itsessään ei voi olla vaihtoehto eikä kilpailutus saa missään tapauksessa johtaa laadun heikkenemiseen.”

Kansanedustaja vaatii varahenkilöstöryhmiä hoivayksiköihin

Myös perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen vaatii hallitukselta toimia.

”Suomen hallitus olisi voinut kirjata vanhustenhoidon hoitajamitoituksen lakiin, mutta se ei ole niin tehnyt. Lain sijaan hoitajien määrää on määritelty vanhustenhoidon laatusuosituksella ja erilaisilla ohjeistuksilla, joiden informatiivinen sanoma hoivakentällä on kadonnut kuin pisara valtamereen. Seurauksena on ollut haamuhoitajia, joita ei oikeasti ole olemassa, puutteellisia työvuorolistoja ja hoitajamitoituksen aliresurssointia”, hän kommentoi tiedotteessaan.

Juvonen linjaa, että tällaisten tapausten ennaltaehkäisemiseksi ja hoitohenkilöstövarmuuden ylläpitämiseksi tulisi pikaisesti perustaa ja vakinaistaa erillisiä ja sijaistamiseen tarkoitettuja varahenkilöstöryhmiä hoivayksiköihin.

Juvosen mukaan Esperi Caren tapaus kertoo totisinta totta vanhustenhuollon kentältä ja nostaa jälleen kerran esiin suomalaisen vanhustenhoidon haavoittuvuuden.

”Hoitajia ei ole, heitä ei palkata ja vajaamiehityksellä mennään. Seurauksena on potilasvahinkoja, laiminlyöntejä ja kaltoinkohtelua. Päättäjinä olemme täysin epäonnistuneet yrityksissä luoda Suomeen hyvää, arvokasta ja inhimillistä vanhustenhoitoa”, Juvonen toteaa.

”Hoitajana hoitotyönkenttää tuntien tiedän, millaista on työskennellä silloin, kun osastolta puuttuu henkilökuntaa. Koko työvuoron suunnitelmallisuus ja potilaiden hoidon jatkuvuus katkeaa. Syntyy katastrofi, joka ei ole hallinnassa”, hän jatkaa.

Omaiset ja hoitajat pelkäävät Juvosen mukaan kertoa totuuksia ja laiminlyöntejä hoivapaikoista.

”Sain itse tovi sitten omaiselta viestin hänen läheisensä kohtaamista epäkohdista hoivayksikössä. Kun pyysin saada viedä asiaa eteenpäin, omainen kielsi sen täysin. Hän pelkäsi, että hänen omaisensa joutuu kärsimään, mikäli asia ja ilmiantaja tulisi julki. Omainen sanoi yrittävänsä saada asioihin parannusta muuten. Valitettavasti nämä asiat ratkeavat kuitenkin harvoin neljän seinän sisällä ja Esperi Caren tapaus on oiva esimerkki tästä.”

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira keskeytti perjantaina Esperi Caren pyörittämän hoivakodin toiminnan Kristiinankaupungissa. Toimintaa pyörittää nyt väliaikaisesti kaupunki. Esperi Care ja Valvira ovat olleet eri linjoilla hoivakotien hallintotyöstä jo kaksi vuotta.

