Juha Sipilä kommentoi soten 100-99-asetelmaa Ylellä: ”Miksi ääni muuttuu eduskunnassa, kun samat ihmiset ovat täällä valmistelemassa?”

Pääministeri Juha Sipilä (kesk) uskoo edelleen sote-uudistuksen läpimenoon eduskunnassa. Näin siitäkin huolimatta, että tuoreimman tilannearvion mukaan Sipilän hallituksella on uusimpien käänteiden jälkeen takanaan niukkaakin niukempi enemmistö 100–99. Ääniä on jaossa 199, koska eduskunnan puhemies Paula Risikko (kok) ei saa äänestää.

”Minusta on nyt tärkeintä, että se tulee saliin äänestettäväksi. Hallituksella on enemmistö eduskunnassa. Pitää kysyä myös opposition edustajilta, miksi ääni muuttuu eduskunnassa, kun samat ihmiset ovat täällä maakuntien valmisteluelimissä valmistelemassa sotea, siellä on myös kansanedustajia”, Sipilä sanoi pääministerin haastattelutunnilla Radio Suomessa Oulussa.

Hallituspuolue kokoomuksen kansanedustajat Elina Lepomäki ja Susanna Koski ovat kertoneet äänestävänsä suurella todennäköisyydellä sotea vastaan. Lisäksi myös eduskuntaan palannut ja oman eduskuntaryhmän perustanut Paavo Väyrynen on kertonut äänestävänsä sotea vastaan. Uusimpana käänteenä tällä viikolla sinistä Liike Nytiin loikannut Maria Lohela sanoo äänestävänsä sotea vastaan.

Sipilä on vakuuttunut myös siitä, että eduskunta äänestää sotesta vielä tällä vaalikaudella.

”Sote on perustuslakivaliokunnassa. Käsittely on siellä tietojeni mukaan loppusuoralla. Sieltä se menee sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja sitten eduskunnan äänestykseen. Ei minulla ole mitään syytä epäillä, ettemmekö me äänestäisi siitä vielä tällä kaudella niin kuin suunnitelma on. Se olisi äärimmäisen suuri vahinko, jos eduskunta ei ehdi käsitellä. Eduskunnalla on siihen aikaa eikä minulla ole tiedossa mitään syytä, miksi eduskunta ei sitä ehtisi tällä vaalikaudella käsitellä.”

Sipilän mukaan on tärkeää saada sote maaliin myös poliittisen päätöksenteon uskottavuuden kannalta.

”Eduskunnassa käydään varmasti monenlaisia keskusteluja. Itse olen omilta harteiltani tämän karistanut jo jonkin aikaa sitten. Hallitus on antanut esityksen ja nyt on eduskunnan tehtävä saada se valmiiksi. Totta kai se on tärkeä asia minulle, keskustalle ja koko hallitukselle, että saadaan tällä kaudella valmiiksi uudistus, jota jo kolme eduskuntaa on yrittänyt. Äänestetään, ja sitten katsotaan, mikä on heidän vaihtoehtonsa, jotka olivat tätä vastaan.”

Sipilä kommentoi samassa yhteydessä suomalaisia järkyttänyttä Esperi Caren tapausta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL vaati aikaisemmin sunnuntaina hallitukselta kriisiohjelmaa, jossa lainsäädännöllä säädellään hoivamitoitus ja ihmisyyttä kunnioittavat pelisäännöt sote-palvelujen kilpailutukseen. Lue tarkemmin: Juha Sipilältä vaaditaan kriisiohjelmaa: ”Esperi Caren tilanne on vain jäävuoren huippu”

”Ainakin se on selvää, että jokainen suomalainen vanhus on ansainnut hyvän hoidon. Se, että Valvira on tähän puuttunut, on hyvä asia ja kertoo sen, että suomalaisessa yhteiskunnassa valvonta toimii. Tietooni on tullut se, että myös kyseinen yritys on itse myöntänyt virheensä ja myös sitä kautta on edellytykset sille, että toiminta korjaantuu”, Sipilä kommentoi.

”Meillä on aika paljon Suomessa ollut jo vuosikymmeniä näitä hoivapalveluja tuottavia yrityksiä ja niistä on hyviä kokemuksia. On myös huonoja kokemuksia. On selvä asia, että puutteisiin pitää puuttua. Sekin on selvää, että näiden puutteiden takana eivät ole mitkään leikkaukset. Nyt kuntien pitää olla äärimmäisen huolellisia, kun näitä ulkoistuksia tehdään. Myös valvontaviranomaisten pitää olla hereillä. Ja omaistenkin on oltava hereillä”, hän jatkoi.

JHL syytti Sipilän hallitus myös siitä, että kunnat ovat joutuneet ahtaalle valtionosuusleikkausten ja kilpailukykysopimuksen aiheuttamien verotuloheikennysten vuoksi. Tämän pääministeri kiistää.

”Näitä leikkauksia syytetään kaikesta. Täällä ei mitään leikkauksia ole takana, kuntien rahoitusasema on parantunut ja sen myötä myös kuntien edellytykset huolehtia vanhustenhoidosta ovat parantuneet tällä kaudella.”

Sipilä uskoo, että sote-uudistus parantaa tilannetta myös hoivapalveluissa.

”Sote-uudistus tuo järjestyksen tähän asiaan, nykyäänhän ulkoistus on aika villiä. Kunnat ovat tehneet päätöksiä omista lähtökohdistaan. Sotessa esimerkiksi yhden kunnan huono taloudellinen asema ei johda tällaiseen tilanteeseen. Nyt näitä järjestäviä tahoja on yli 300, soten jälkeen niitä on 18. Mikään ei tarkoita, että siirryttäisiin enemmän yksityisiin yhtiöihin, se on maakunnan päätös.”

Pääministeri huomautti samalla, että vanhustenhoitopalveluja tarjoavien yritysten olisi oman maineensa takia syytä pitää palvelunsa kunnossa, sillä uusien sopimusten saaminen voi olla yhtiöille vaikeaa, jos palveluissa paljastuu puutteita.

