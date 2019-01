Osmo Soininvaaralta tyly arvio sdp:n vaaliteemasta: ”Häviävällä puolella on demarien ydinkannattajajoukkoa”

Vihreä vaikuttaja Osmo Soininvaara tyrmää sdp:n väitteen siitä, että eriarvoisuus on Suomessa lisääntynyt.

Sdp esitteli vaaliteemansa lauantaina. Varapuheenjohtaja Sanna Marinin mukaan puolue panostaa eriarvoistumisen vähentämiseen. Hän totesi Helsingin Sanomille, että eriarvoistumista on tapahtunut ”tilastojen takana”.

”Tällä vaalikaudella nähty eriarvoistumiskehitys on pysäytettävä ja eriarvoistumista on kitkettävä”, Marin linjasi.

Soininvaara toivoo kuulevansa, mitä sdp tarkoittaa sillä, että eriarvioisuus on lisääntynyt.

”Jos tekisimme katugallupin väkivaltarikollisuuden kasvusta, varmaankin moni sanoisi, että väkivaltarikosten määrä on lisääntynyt, vaikka se on vähentynyt ja jopa aika paljon. Kun jotain on mielestämme liikaa, sanomme herkästi, että sitä on enemmän kuin aikaisemmin, vaikka nämä ovat kaksi eri asiaa. Minäkin toivoisin, että maassa olisi vähemmän eriarvoisuutta. Olisi silti kiva kuulla demareilta, mitä he tarkoittavat sillä, että eriarvoisuus on maassa lisääntynyt. Heillä on varmaan käytettävissään tästä jokin tilastoluku”, hän kirjoittaa blogissaan.

Soininvaara viittaa yleiseen tulonjakomittariin gini-kertoimeen, jossa hänen mukaansa ei ole nähtävissä mitään varsinaista trendiä.

”Vuonna 2017 mittari kääntyi ylöspäin niin kuin aina nousukauden aikana, koska nousukausi nostaa pääomatuloja välittömästi ja palkkatuloja viipeellä.”

Soininvaara myöntää, että muutosta on voinut tapahtua eri ryhmien välillä.

”Tiedämme, että eläkeläisköyhyys on vähentynyt, koska suurimmalla osalla eläkeläisistä alkaa olla täysi työeläke. Raja kulkee jossain 79 vuotiaissa. Eläkeläisköyhyyden väheneminen tietysti alentaa gini-kerrointa, joten muiden väestöryhmien sisällä tuloerot ovat voineet kasvaakin. Tämä pitäisi saada eläkeläisistä puhdistettuna, niin tietäisimme”, hän kommentoi.

”Tietysti on niin, että koko ajan tapahtuu muutoksia, joissa joidenkin hyväosaisten asema heikkenee ja heistä tulee huono-osaisia ja toisten huono-osaisten asema paranee. Häviävästä osapuolesta tämä tuntuu ikävältä, mutta kokonaisuutta ajatellen silloin ei ole kyse eriarvoisuuden kasvusta, vaan pikemminkin vuorottelusta. Häviävällä puolella on demarien ydinkannattajajoukkoa, ammattiduunareita, joilta automaatio ja globalisaatio on vienyt työt. Heidän lapsensa taas kuuluvat voittavaan joukkoon, joiden ansiotasoa globalisaatio nostaa”, Soininvaara jatkaa.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Li Andersson linjasi lauantaina, että eriarvoisuus pitäisi nostaa keskeiseksi teemaksi kevään eduskuntavaaleissa.

”Meidän pitäisi Suomessa käydä eriarvoisuusvaalit tänä keväänä. Kahdeksan kymmenestä suomalaisesta on huolissaan eriarvoistumisen kasvusta Suomessa. Kun kysytään kansalaisten mielipiteitä siitä, mitkä yhteiskunnalliset ongelmat huolettavat, siellä nousee sille eriarvoisuus ja vaurauden epätasainen jakautuminen sekä vanhuspalvelut”, hän sanoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

