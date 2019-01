Li Anderssonilta kova tylytys Juha Sipilälle: ”Arvoisa pääministeri, ei! – Esperi Care on jäävuoren huippu”

Esperi Caren tapaus Kristiinankaupungissa on ”jäävuoren huippu”, katsoo vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Li Andersson.

Hän syyttää Facebook-kirjoituksessaan pääministeri Juha Sipilän (kesk) puhuneen sunnuntaina pääministerin haastattelutunnilla ”puuta heinää” sote-uudistuksessa, ja että tämä ei ”selvästikään ole ymmärtänyt yksityisen sosiaalihuollon ongelmien laajuutta”.

Sipilä korosti haastattelussa, että tapaus osoittaa valvonnan toimivan.

”Arvoisa pääministeri Sipilä, ei! Valvonta ei ole toiminut tilanteessa, jossa vuosia jatkuneista varoituksista huolimatta ihminen kuolee ennen kuin toimintaan puututaan”, Andersson vastaa.

”Esperi Care ei ole mikään poikkeustapaus, vaan jäävuoren huippu. Ammattijärjestöt ja työntekijät ovat jo vuosia varoittaneet nopeasti laajentuneen yksityisen hoivabisneksen ongelmista”, Andersson toteaa.

Vuosi sitten ammattiliitto Tehyn tekemässä, varta vasten Esperi Caren työntekijöille suunnatussa kyselyssä ilmeni, että henkilöstömitoitus on puutteellista.

”Työvuoroihin merkitään henkilöitä, joita ei ole olemassakaan. Työvuoroluetteloihin merkitään myös hallinnon työntekijöitä, jotka eivät edes työskentele yksikössä tai sijaisia, joita ei ole edes kysytty, pääsevätkö he työvuoroon”, Tehy kertoo verkkosivuillaan.

Andersson katsoo, että taustalla on säästösyyt. Kauppalehti Tietopalveluiden mukaan henkilöstökulut ovat ikääntyneiden hoiva-alalla suurin yksittäinen kuluerä. Keskimäärin henkilöstökulut muodostavat noin 60 prosenttia kaikista kuluista.

Andersson pelkää sote- ja valinnanvapausuudistuksen heikentävän tilannetta entisestään, koska uudistus hänen mukaansa pakottaa julkisia järjestäjiä avaamaan markkinat kilpailulle. Sipilä oli todennut radiohaastattelussa, että maakunnat voivat itse päättää, kuinka laajasti ne haluavat avata toimintaa kilpailulle.

”Valinnanvapauslaki nimenomaan pakottaa avaamaan perusterveydenhuollon markkinoille”, Andersson kirjoittaa.

”Kuten todettua, Esperin surullinen tapaus on vasta jäävuoren huippu. Ja voitontavoittelun ohjaama sosiaali- ja terveydenhuolto on se suunta, johon hallitus on vienyt sote-hankkeensa.”

