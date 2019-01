Pekka Haavisto: Esperi Caren tapaus hälyttävä – ”Nyt esillä oleva sote-markkinamalli lisää näitä riskejä”

Oppositiopuolue vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto sanoo tiedotteessaan pitävänsä vanhusten hoivan laiminlyöntiä ja henkilöstön vajausta yksityisen Esperi Care -yhtiön toimipisteessä hälyttävänä.

Haaviston mukaan voitontavoittelu ja vanhusten hoivapalveluiden järjestäminen sopivat huonosti yhteen eikä kenenkään pitäisi puhua sellaisen markkinatalouden puolesta, jossa voittoa tuotetaan viemällä vanhusten palvelut minimiin -tai sen alapuolelle. Esperi Caren tapausta Haavisto pitää varoittavana esimerkkinä nyt esillä olevan sote-uudistuksen markkinatalousmallin suhteen.

”Nyt esillä oleva sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinamalli lisää riskejä vastaavaan toimintaan. Tiedämme, että julkisella sektorilla toimitaan virkavastuulla, ja julkisen sektorin toiminta ja voimavarat ovat suoraan poliittisten päättäjien ohjauksessa. On tärkeää, että kunnat – ja tulevaisuudessa maakunnat – kehittävät valvontaa niin, että ongelmiin voidaan puuttua varhaisessa vaiheessa”, Haavisto sanoo.

”Käynnissä on nyt tärkeä keskustelu hyvästä hoidosta vanhoille ja pysyvän avun tarpeessa oleville lähimmäisillemme. Kun Suomen väestö ikääntyy, monenlaisen avun ja hoivan tarve kasvaa. On varmistettava, että palveluissa henkilöstöä on riittävästi ja jokainen saa asianmukaisen hoidon. Siihen on jokaisen voitava luottaa. Sääntöjen on oltava kirkkaat ja samat kaikille: niin yksityisille kuin julkisille toimijoille”, Haavisto linjaa.

Valvontavirasto Valvira sulki Kristiinankaupungissa sijaitsevan Esperi Caren laitoksen Hoivakoti Ulrikan toistaiseksi, koska laitosta epäillään vakavista laiminlyönneistä. Yhden hoivakodin asukkaan epäillään jopa kuolleen virheiden seurauksena, ja virastoon on tullut useita ”välittömään asiakasturvallisuuteen viittaavia” yhteydenottoja lyhyellä aikavälillä.

Mediassa on viikonloppuna kerrottu, että valvontaviranomaisille on ilmoitettu Esperiin liittyvistä huolista ensimmäisen kerran jo pari vuotta sitten, vuodenvaihteessa 2016–2017.

