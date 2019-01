Tapaus Esperi Care: Tämä on Hoivakoti Ulrikan tilanne nyt – ”Tämän vuoden puolella tilanne on eskaloitunut”

Kristiinankaupunki vastaa toistaiseksi Esperi Hoivakoti Ulrikan toiminnasta. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja hallintavirasto Valvira päätti viime viikolla keskeyttää välittömästi Esperi Care -yhtiön toiminnan yksikössä.

Yhtiön ja kaupungin edustajat ovat maanantaina selvittäneet hoivakodin jatkoa. Kristiinankaupungin perusturvajohtaja Christian Lindedahl kertoo Uudelle Suomelle, että Esperi Care on halukas ottamaan Hoivakoti Ulrikan takaisin haltuunsa. Kaupunki on Lindedahlin mukaan kuitenkin varautunut siihen, että se vastaa toiminnoista ainakin puoli vuotta.

”Heti kun Valviran päätös tuli, sinne astui remmiin Kristiinankaupungin omaa henkilökuntaa, joka kantaa vastuun hoidosta”, Lindedahl kertoo.

Hän ei halua arvioida, kuinka kauan kaupunki voi joutua pyörittämään hoivakodin toimintaa.

”Mennään nyt puoli vuotta kerrallaan”, Lindedahl sanoo.

Valvira viittasi päätöksessään muun muassa siihen, että Esperi Hoivakoti Ulrikassa ei ole ollut riittävästi henkilökuntaa. Lindedahl vakuuttaa, että nyt kun kaupunki vastaa toiminnasta, hoitajia on yksikössä enemmän ja jokaisessa vuorossa vastuuhoitaja.

”Asiakkaita ei ole mahdollista siirtää sieltä muualle.”

Kristiinankaupunki ei osta hoivapalveluita yhtiöltä, mutta myöntää palveluseteleitä hoivakotiin. Käytännössä palvelusetelit ovat kuitenkin olleet kaupungille keino hankkia lisää hoivapaikkoja. Lindedahl kertoo, ettei kaupunki itse tuota tällä hetkellä hoivakotipaikkoja kaikille tarvitseville. Siksi palveluita on hankittu yksityisiltä ja kolmannen sektorin toimijoilta.

”Nimenomaan tästä on kyse. Esperi Care tuli pari vuotta sitten ja hyvä oli, että tulivat, sillä me saimme sellaisia asiakkaita, jotka olivat hoivakodin tarpeessa”, Lindedahl sanoo.

Kristiinankaupunki hyväksyi Esperi Caren palvelutuottajaksi joulukuussa 2016. Nykyisin kaupungin palveluseteliasiakkaita Esperi Hoivakoti Ulrikassa on Lindedahlin mukaan 17.

Yhteistyö kaupungin ja Esperi Caren kanssa on sujunut Lindedahlin mukaan hyvin. Hoivakoti Ulrikan henkilöstömitoitus on noussut esille aiemminkin. Lindedahl kuitenkin huomauttaa, että hoitajamitoitus on kysymys, joka puhuttaa aina.

Kristiinankaupungin perusturvajohtaja muistuttaa, että Länsi- ja sisä-Suomen aluehallintovirasto teki tarkastuksen Esperi Caren Hoivakoti Ulrikan yksikköön marraskuussa, mutta sai tuolloin vielä vihreää valoa. Ilmoituksia hoivakodin tilanteesta alkoi kuitenkin tulla nopeasti tämän vuoden puolella.

”Tämän vuoden puolella tilanne on eskaloitunut”, Lindedahl toteaa viitaten muun muassa siihen, että yksikössä ei ollut vastuuhenkilöä tänä vuonna, vaan paikka on ollut avoimessa haussa.

”Annoin ohjeet alaisille, että nämä pitää viedä välittömästi sosiaaliasiamiehille. Niin tehtiin ja sitä kautta sitten varmaan ne siirtyivät aluehallintovirastolle ja sieltä Valviralle.”

Valviran päätösasiakirjoissa nostetaan esiin yksi kuolemantapaus. Sosiaaliasiamiehelle kerrotun mukaan Hoivakoti Ulrikan asiakas oli kaatunut kahdesti, mutta sairaalahoitoon hänet toimitettiin vasta toisen kaatumisen jälkeen. Hän oli menehtynyt pian sairaalaan saapumisen jälkeen.

”Tähän kuolemantapaukseen en ota kantaa. Se on selvitettävä Esperin kanssa itsessään. Siihen en ota kantaa.”

