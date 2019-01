Keskustan johtaja Esperi Caresta: ”Nyt on vallalla markkinamalli, jonka sote-uudistuksen vastustajat haluavat jatkuvan”

Keskustan varapuheenjohtaja ja eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen sanoo tiedotteessaan, että ”vasemmistopuolueet ja -poliitikot ymmärtävät tahallaan väärin pääministeri Juha Sipilän kannanottoja hoivayritys Esperi Caresta”.

”Se, että Valvira on puuttunut Esperi Caren toiminnan kiistattomiin ja vakaviin puutteisiin osoittaa, että valvonta Suomessa toimii. Tämän pääministeri totesi”, Heikkinen sanoo.

Heikkisen mielestä sote-uudistus parantaisi nykytilannetta.

”Ilman maakunta- ja sote-uudistusta isojen hoiva- ja terveysjättien työstökalastus jatkuu. Nyt on vallalla markkinamalli, jonka uudistuksen vastustajat haluavat jatkuvan”, Heikkinen tviittaa. (Juttu jatkuu tviitin jälkeen.)

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk) puolestaan muistutti tänään MTV:n tv-uutisissa, että kunnilla on tällä hetkellä vastuu hoivan toteuttamisesta. Saarikko uskoo, että paljon kritisoitu sote-uudistus parantaisi valvontaa, sillä maakunta on kuntaa vahvempi toimija isomman kokonsa ja osaamisensa vuoksi.

Alan valvontavirasto Valvira sulki Kristiinankaupungissa sijaitsevan Esperi Caren laitoksen Hoivakoti Ulrikan toistaiseksi, koska laitosta epäillään vakavista laiminlyönneistä.

”Se, että Valvira on tähän puuttunut, on hyvä asia ja kertoo sen, että suomalaisessa yhteiskunnassa valvonta toimii. Tietooni on tullut se, että myös kyseinen yritys on itse myöntänyt virheensä ja myös sitä kautta on edellytykset sille, että toiminta korjaantuu”, keskustalainen Sipilä sanoi sunnuntaina Ylellä.

Sipilän lausunnon kritiikki on kohdistunut siihen, että pääministeri sanoi valvonnan toimivan, vaikka Esperi Caren toimintaa on kritisoitu jo muutaman vuoden ajan. Yhtiön ongelmia, kuten henkilöstön alimitoitusta on nostanut esiin muun muassa ammattiliitto Tehyn lehti, jonka kyselyssä peräti puolet vastaajista pelkäsi liian kiireen vaarantavan potilasturvallisuuden Esperin vanhustenhoivassa.

”Totta kai myös valvonnassa on edelleen parannettavaa. Sote- ja maakuntauudistus antaa mahdollisuuden paitsi valvonnan parantamiseen, mutta mahdollistaa myös sen, että jatkossa nykyisen kaltaisia vanhusten- tai vammaisten asumis- ja hoivapalveluiden kokonaisulkoistuksia ei talousvaikeuksissa olevien kuntien tarvitse edes harkita”, Heikkinen sanoo.

