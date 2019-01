JHL: Esperi Caren johtajan lähtö ei riitä – voitontavoittelu pistettävä kuriin

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton (JHL) puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine korostaa, että Esperi Caren toimitusjohtajan irtisanoutuminen ei ratkaise alan ongelmia. Niemi-Laine tuo liiton vaatimuksia julki Twitter-viestissään.

”Esperi caren johtajan lähtö ei riitä. Tarvitaan ohjelma vanhuspalveluihin. Lainsäädäntö hoitajamitoitukselle. Uudistettava hankintalaki laatukriteereillä. Voitontavoitteluun suitsiva laki. Valvontaan resurssit. Kunnille 700 miljoonaa palautettava. Vakituiset työt, lisää palkkaa”, Niemi-Laine listaa ytimekkäästi.

Esperin omistaja ja toimitusjohtaja Marja Aarnio-Isohanni irtisanoutui tiistaiaamuna yhtiön hoivakodissa paljastuneiden epäiltyjen laiminlyöntien vuoksi. Aarnio-Isohannin mukaan hän on keskittynyt yhtiön kasvuun henkilöstöasioista huolehtimisen kustannuksella. Esperi Caren henkilöstölle tehdyissä kyselyissä on käynyt ilmi, että henkilöstö on pelännyt työntekijävajeen vaarantavan potilasturvallisuuden. Lue lisää: Esperi Caren toimitusjohtaja irtisanoutuu – ”Henkilöstöasiat jääneet liian vähälle huomiolle”

JHL:n yhteiskuntavaikuttamisen suunnittelupäällikkö Vesa Mauriala tarkentaa vaateita kirjoituksessaan liiton sivuilla. Kirjoitus on julkaistu maanantai-iltana.

Maurialan mukaan sote- ja varhaiskasvatusalan ”villi länsi” tarvitsee ohjat. Julkisten palvelujen tuottajille tarvitaan hänen mukaansa lisää yhteiskunnallista vastuuta.

”Suomeen tarvitaan oma erillinen lainsäädäntö yhteiskunnallisista yrityksistä, joka velvoittaisi julkisia palveluja tuottavia yrityksiä yhteiskuntavastuuseen”, Mauriala kirjoittaa.

”Tällöin voitaisiin ottaa kantaa mm. siihen, kuinka paljon verovaroin tuotetuilla palveluilla tehdään voittoa, kuinka tuottoa tulisi palauttaa julkisten palveluiden kehittämiseen tai millaista tietoa markkinoilla toimivien yritysten olisi palvelun järjestäjälle annettava (eli käytännössä valvoville virkamiehille ja päättäjille).”

Myös sdp:n kansanedustaja, entinen peruspalveluministeri Maria Guzenina katsoo tuoreessa kannanotossaan Esperi Caren tapauksen osoittavan, ”että markkinavoimille pitää osoittaa selkeät rajat”. ”Ahneus on valitettavasti moraalia vahvempi voima”, hän toteaa.

JHL:n Mauriala toivoo, että aluksi tulevaan hallitusohjelmaan lisättäisiin kirjaus ”kuinka laatu ja palvelujen saatavuus ovat toteutuneet sosiaali- ja terveysalalla ja varhaiskasvatuksessa niissä palveluissa, jotka on toteutettu verovaroin, yksityisten yritysten toimesta”.

”Selvityksen perusteella käynnistettäisiin lainsäädäntötyö, jolla voidaan puuttua mm. palvelujen laatuongelmiin, puutteelliseen laadunvalvontaan, vääränlaiseen kilpailuttamiseen sekä riittävään henkilöstömitoitukseen, esimerkiksi kotihoidon henkilöstön osalta”, hän hahmottelee.

Hallituksessa katsotaan, että tekeillä oleva sote-uudistus parantaisi tilannetta, koska tällöin palveluiden ulkoistaminen saataisiin paremmin hallintaan ja valvontaan. Lue lisää: Keskustan johtaja Esperi Caresta: ”Nyt on vallalla markkinamalli, jonka sote-uudistuksen vastustajat haluavat jatkuvan”

Oppositiossa ja liitossa asia nähdään päinvastoin.

”Markkinoistamista ollaan hallituskauden ajan ajettu sote-hankkeen kautta koko terveydenhuoltoon valinnanvapaus- eli markkinamallin kautta. Seuraukset uhkaavat olla järkyttävät paitsi suomalaiselle terveydenhuollolle että myös veronmaksajalle”, Mauriala varoittaa.

