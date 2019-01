Nyt tuli ulostulo kokoomuksesta: ”Suuret hoivayritykset hyödyntävät sekavaa tilannetta – Ei ihme, että henkilökunta uupuu ja äänestää jaloillaan”

Kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho ottaa blogissaan kantaa viime päivien vilkkaaseen keskusteluun vanhusten hoivasta. Laiho on taustaltaan lääkäri.

Julkisen keskustelun käynnisti Esperi Caren hoivakodin tapaus. Hallituspuolue kokoomus on ollut keskustelussa silmiinpistävän hiljainen, vaikkakin puheenjohtaja Petteri Orpo kommentoi asiaa siitä kysyttäessä. Muista hallituspuolueista, keskustasta ja sinisistä on kritiikkiin vastattu. Kokoomuksen tavoite on ollut sote-uudistuksessa valinnanvapaus, kun taas keskusta on ajanut laajaa maakuntamallia.

Laiho muistuttaa, että nykyjärjestelmässä kunta on vastuussa asukkaiden lakisääteisten palveluiden asianmukaisesta ja laadukkaasta hoidosta.

”Nykytilanteen ongelmat ovat monisyisiä. Merkittävä asia on puutteellinen palveluiden hankinta-ja kilpailutusosaaminen kunnissa. Monissa, erityisesti pienemmissä kunnissa, ei ole osaamista ja taitoa tehdä laadukkaita ja sopimusteknisesti ja sisällöllisesti laadukkaita kilpailutuksia ja hankintoja. Kun ongelmia ilmenee, huomataan sopimuksen puutteet, ja ei ole osaamista tai uskallusta puuttua tarpeeksi tiukasti sopimusrikkomuksiin”, Laiho kirjoittaa.

Laihon mukaan suuret hoivayritykset hyödyntävät nyt sekavaa tilannetta – ja vain jatkavat kasvuaan, jos mitään ei tehdä.

”Nykymalli muistuttaakin villiä länttä, joka on otollinen maaperä suurille hoivayrityksille hyödyntää sekavaa tilannetta, joka ei tunnu olevan kenenkään vastuulla. Mitä pidempään nykyiset sekavat ja monin paikoin osaamattomat hankinnat jatkuvat ihmisten elämän tärkeillä palveluilla, tilanteeseen ei saada muutosta. Mitä pidempään Suomessa poliittisesti ei saada tehtyä päätöksiä sosiaali-ja terveyspalveluiden järjestämisestä, yksityiset terveys-ja hoivajätit jatkavat kasvuaan. Tämä kaikki sen takia ettei saada poliittisesti ratkaistua yli 10 vuoden vatuloinnin jälkeen miten Suomessa järjestetään sosiaali-ja terveydenhuolto. Samanaikaisesti henkilöstö yrittää tehdä työtänsä arvojen ja todellisuuden välisessä ristiriidassa. Ei ihme, että henkilökunta uupuu ja äänestää jaloillaan”, Laiho kirjoittaa.

Hallituspuolueista onkin viime päivinä argumentoitu, että paljon kritisoitu sote-uudistus parantaisi tilannetta. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk) sanoi eilen, että sote-uudistuksen myötä vastuu palveluista siirtyisi nykyistä järeämmille harteille, kun kuntien sijaan vastuutahoina olisivat maakunnat. Myös Laiho puhuu vahvemmista palveluiden järjestäjistä.

”Sosiaali-ja terveyspalvelujen uudistaminen on välttämätöntä sillä tarvitsemme vahvempia palveluiden järjestäjiä ja laadukkaita ja turvallisia palveluita yhä ikääntyvälle väestöllemme. Sote-uudistuksen sisältämä henkilökohtainen budjetti mahdollistaa asiakkaan tuomisen palvelujen keskiöön. Kun vanhuksella on mahdollisuus valita eri hoivapaikkojen välillä, parhaat hoivapaikat selviytyvät ja laatuun on panostettava. Valvonnan keskittämisellä valvonnan määrään ja suunnitteluun on samalla paremmat lähtökohdat. Tarvitsemme myös ihmisten ulottuville avointa ja julkista tietoa palvelujen laadusta ja sisällöstä sekä vertailukelpoisia laatumittareita. Niissä palveluissa, joissa käytetään verorahaa, on päätöksenteon ja laadunhallinnan oltava avointa ja läpinäkyvää”, Laiho linjaa.

”Meidän päättäjien on pystyttävä tekemään päätöksiä sosiaali-ja terveydenhuollon järjestämisen osalta. Julkisesti rahoitettujen lakisääteisten palveluiden järjestäminen on saatava laajemmille ja osaavammille hartioille. Nykytilanne ei vain voi jatkua, jos tunnemme vastuumme asukkaiden asianmukaisesta ja inhimillisestä palveluiden järjestämisestä. Epävarmuus tulevasta on poissa sekä henkilöstön että palvelujen tarvitsevien hyvinvoinnista ja palveluista”, Laiho kirjoittaa.

