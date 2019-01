”Kova, kylmä kilpailutus, ryöstökalastus sote-alalla” – Keskusta ja kokoomus kiistävät ”markkinamallin” Politiikkaradiossa

Hallituspuolueiden keskustan ja kokoomuksen sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenet, kansanedustajat Hannakaisa Heikkinen (kesk) ja Sari Sarkomaa (kok) korostivat tiistaina Yle Puheen Politiikkaradiossa, että sote-uudistus kasvattaisi nimenomaan julkisen vallan roolia, ei yksityisyritysten.

Oppositiopuolueissa hallituksen ajamaa sote-uudistusta on kutsuttu markkinamalliksi. Heikkisen mukaan nimitys on harhaanjohtava. Sekä Heikkinen että Sarkomaa kritisoivat nykytilaa, jota Sarkomaa kutsui ”kovaksi kylmäksi kilpailuttamiseksi” ja Heikkinen ”ryöstökalastukseksi”.

Sote-uudistus on saanut oppositiolta osakseen kovaa kritiikkiä, kun keskusta sai mallissa haluamansa laajan maakuntauudistuksen ja kokoomus taas valinnanvapauden. Oppositiosta varoitetaan, että Esperi Caren tyyppiset tapaukset vain yleistyisivät sote-uudistuksen myötä.

”Tämä on se, mitä oppositiosta yritetään silmänkääntötempulla sanoa toteamalla tämä [sote-uudistus] markkinamalliksi, koska näin ei todellakaan ole. Jatkossa maakunta on se järjestäjä siellä taustalla, joka päättää ne kriteerit. Ja vain ne kriteerit täyttävät tahot, olipa ne julkistaustaisia, yksityisiä tai kolmannen sektorin toimijoita, he pääsevät tarjoamaan niitä. Tällä hetkellä kun tämä kilpailutus on menossa, kunta päättää, kuka tuottaa, ja se asiakas joutuu pakosta ottamaan sen paikan, joka on tarjolla. Mutta jatkossa on toisinpäin. Se asiakas on paljon suuremmassa päätösvallassa”, Heikkinen sanoi.

”Koko sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ydintavoite on se, että vahvistetaan sitä, että julkinen valta vastaa, että verovaroin jokainen suomalainen saa laadukkaat palvelut oikea-aikaisesti ja ne myös tuotetaan kustannusvaikuttavasti. Ja silloin, jos julkista rahaa yksityinen palveluntuottaja saa, se ikään kuin otetaan vahvempiin näppeihin. Enää ei julkinen valta ole pelkästään kilpailuttaja, vaan se on vahva järjestäjä, joka määrittelee ne laatukriteerit, hinnan ja hoitopolun. Tämä on mittava parannus”, Sarkomaa sanoi.

LUE MYÖS: Super: Esperi Care ”yritti pimittää” ongelmat – Yksityisten jättien hoitajilta tulee ilmoituksia jatkuvalla syötöllä

Sarkomaa totesi, että tällä hetkellä kilpailutuksen maailmassa on pärjännyt parhaiten muutama suuri yritys. Esperi Caren tapauksen myötä etenkin hoitoalan liitot ovat nostaneet esiin myös muiden suurten alan yritysten, kuten Attendon ongelmat. LUE MYÖS: Esperi takoo Suomeen yrityskauppamiljonäärejä – valtaosa rikastuneista on naisia

”Tällä hetkellä on markkinoilla ryöstökalastus. Moneen pieneen kuntaan otetaan jatkuvasti ja kiihtyvällä tahdilla yhteyttä isoista ylikansallisista yrityksistä. Halutaan ostaa joko hoivakiinteistöjä tai sitten halutaan tarjota kokonaispakettia, jossa myös hoiva ulkoistuu. Moni kunta heikossa taloudessa todella miettii, että olisiko tämä helpoin pääsy, kun ei ole tietoa maakunta- ja sote-uudistuksen toteutumisesta”, Heikkinen sanoi.

Sarkomaa visioi, että sote-uudistuksen myötä myös pienet yritykset ja ammatinharjoittajat saisivat paremmat mahdollisuudet toimia hoiva-alalla. Valinnanvapauteen kuuluva henkilökohtainen budjetti mahdollistaisi nykyisestä kilpailuttamisesta luopumisen ja asiakasseteli taas sen, että pienetkin toimijat pääsisivät tarjoamaan palveluita, Sarkomaa sanoi.

LUE MYÖS:

Nyt tuli ulostulo kokoomuksesta: ”Suuret hoivayritykset hyödyntävät sekavaa tilannetta – Ei ihme, että henkilökunta uupuu ja äänestää jaloillaan”

Ex-ministeri Guzenina nosti vanhan hallitusriidan esiin – ”Olisi ihanaa sanoa, että olin vuonna 2012 väärässä, en ollut”

Tutkija varoittaa tuomitsemasta yksityisiä hoivakoteja – julkisella puolella rämmitty jopa pahemmin

Viranomaisten Esperi-paperit paljastavat: Lääkkeet sekaisin, hoitajat uhkasivat lakolla, hoivakotia johdettiin 200 km:n päästä