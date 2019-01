Esperi Care nimitti vt. toimitusjohtajan: ”Tilanne pahasti tulehtunut”

Hoivayhtiö Esperi Care kertoo nimittäneensä virkaa tekeväksi toimitusjohtajakseen Heini Pirttijärven. Pirttijärvi on toiminut viime toukokuusta lähtien liiketoimintajohtajana Saga Caressa, joka on Esperi Caren tytäryhtiö.

“On selvää, että tulen vt. toimitusjohtajaksi tilanteeseen, joka on pahasti tulehtunut. Tämä on ollut tärkeä herätys meille kaikille. Lähdemme nyt takamatkalta rakentamaan luottamusta, asukkaidemme ja heidän omaistensa, henkilöstön ja kuntien kanssa. Tässä tilanteessa tärkein tehtäväni on varmistaa, että asukkaamme saavat turvallista hoivaa ja osaava henkilöstömme saa työrauhan”, sanoo Pirttijärvi sanoo tiedotteessa.

Pirttijärvi on aiemmin toiminut Evidensia Eläinlääkäripalveluiden toimitusjohtajana ja sitä ennen Stockmannilla muun muassa henkilöstöjohtajana.

“Tämän liiketoiminnan ydin on osaava henkilöstö, ja ihmisten hyvinvointi on ollut urani aikana aina minulle tärkeää. Ei ole hyvää ja arvokasta hoivaa, ellei ole tyytyväisiä ihmisiä toteuttamassa sitä. Olemme käynnistäneet jo lukuisia toimenpiteitä, joilla voimme parantaa henkilöstön tyytyväisyyttä, lisätä heidän työtyytyväisyyttään ja alkaa kasvattaa niin henkilöstön kuin asiakkaiden ja omaisten luottamusta Esperiin. Ymmärrämme, että se ei tapahdu yhdessä yössä, ja olemme valmiita tekemään paljon töitä sen eteen”, Pirttijärvi toteaa.

Marja Aarnio-Isohanni erosi tiistaina Esperi Caren toimitusjohtajan paikalta sen jälkeen, kun yhtiö joutui voimakkaan kritiikin kohteeksi Kristiinankaupungissa raportoitujen laiminlyöntien jälkeen.