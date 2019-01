Kansanedustaja ryöpytti kokoomusta 2 suorassa lähetyksessä – Riita puhkesi vanhustenhuollosta: ”Nyt jo peruutetaan”

Entinen peruspalveluministeri, sdp:n kansanedustaja Maria Guzenina vaati hallituspuolueita sitoutumaan sitovien hoitajamitoitusten käyttöönottoon Ylen kahdessa suorassa lähetyksessä keskiviikkoaamuna. Radion Ykkösaamun lähetyksessä Guzenina ja hallituspuolue kokoomuksen edustaja Sari Sarkomaa äityivät riitaan vanhuspalveluiden ongelmista ja niiden syistä.

Guzenina viittasi Ylen aamutelevisiossa omaan ministeriaikaansa, jolloin sdp ajoi hallituksessa vanhuspalvelulakiin kirjausta sitovasta hoitajamitoituksesta. Kokoomus esti hankkeen vedoten siihen, että hoitajamitoitus veisi vanhustenhoidon painopistettä kotihoidosta laitoshoitoon.

LUE LISÄÄ: Ex-ministeri Guzenina nosti vanhan hallitusriidan esiin – ”Olisi ihanaa sanoa, että olin vuonna 2012 väärässä, en ollut”

Guzeninan mukaan vanhuspalvelulaki paransi mitoituksen puutteesta huolimatta vanhuspalveluiden tilannetta hetkeksi. Tämä johtui hänen mukaansa siitä, että lakiin tehtiin terveysyrityksiä ”uhkaava” kirjaus, jonka mukaan sitovaa henkilömitoitusta harkittaisiin, mikäli yhdessäkään hoivayksikössä alitettaisiin 0,5:n mitoitus. Tämän hetkellisen parannuksen päättivät viimeistään Sipilän hallituksen toimet, Guzenina väittää.

LUE MYÖS: Näkökulma: Eduskunnan pöytäkirja käräyttää Maria Guzeninan valikoivasta muistista

”Tämä on nyt uusi aalto näitä heikennyksiä, jotka ovat seuranneet siitä, että tämän hallituskauden alussa Sipilän hallitus päätti säästää vanhuspalveluista 70 miljoonaa euroa ja heikentää vanhuspalvelulakia viemällä sieltä pois muun muassa sen henkilöstömitoituksen sisällön, eli että siellä mitoituksessa sai olla ainoastaan hoitavaa henkilökuntaa. Nyt siellä voi olla toimistohenkilökuntaa, siivoojia, siellä voi olla talonmies, joka ei aidosti tee hoitotyötä. Tämä on on heikentänyt näitä mitoituksia”, Guzenina sanoi Ylen lähetyksessä.

Hallitus päätti vuonna 2015 vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksen ”tarkistamisesta” eli höllentämisestä, minkä arvioitiin tuottavan 70 miljoonan euron säästöt kuntien menoista.

”Tämä ei ole tämän ajan ongelma, tämä on pitkä ongelma”, vastasi kokoomuksen Jaana Laitinen-Pesola, entinen sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn puheenjohtaja Guzeninan syytöksiin.

Laitinen-Pesola myönsi yleisellä tasolla, että virheitä on vanhuspalveluissa tehty. Hänen mukaansa alan järjestöjen huolia ja vaatimuksia ei ole kuultu, mutta ongelma on kehittynyt pitkän aikavälin aikana eikä koske vain yksityisiä hoivayrityksiä.

”Eivät julkisetkaan palvelut kympillä tästä selviä”, hän sanoi.

Guzeninan mukaan henkilöstömitoitusten suosituksiin on hukattu kuusi vuotta, kun käyttöön olisi voitu ottaa myös sitovat mitoitukset. Hänen mukaansa liitot ovat koko ajan puhuneet sitovien mitoitusten puolesta. Jaana Laitinen-Pesola todisti eri tavoin.

”Olin Tehyn puheenjohtaja silloin, ja me selvitimme laajasti asiantuntijoitten avulla, mitä laissa oleva sitova suositus tarkoittaisi. Silloin päädyttiin siihen, että se voi mahdollisuus mutta myös uhka. Suosituksessa pitäisi jollain tavalla ottaa aina huomioon se hoidettavan hoitoisuus ja se, ketkä sitä hoitoa tekevät, ja fyysiset tilat ja muut – ja tällainen staattinen suositus ei välttämättä elä sen hoidon tarpeen mukana”, Laitinen-Pesola sanoi Ylellä.

”Silloin päädyttiin siihen, että tämä ei ole järkevää.”

Lue myös: Keskustan johtaja Esperi Caresta: ”Nyt on vallalla markkinamalli, jonka sote-uudistuksen vastustajat haluavat jatkuvan”

Riita yltyi radiossa

Radion puolella Ykkösaamussa Guzenina otti yhteen eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa istuvan Sari Sarkomaan (kok) kanssa. Guzenina viittasi Sarkomaan puheenvuoroon, jossa tämä kertoi useiden vanhustenhuollon yksiköiden nykyisin alittavan lakiin aiemmin kirjatun hälyttävän rajan eli 0,5:n mitoituksen.

”Nyt Sarkomaa tässä peruutti jo” – ”Minä en peruuttanut”

”Mutta Stubbin hallituksen aikana nämä lakaistiin maton alle ja tämän hallituskauden alussa Sipilän hallitus päätti leikata 70 miljoonaa euroa vanhusten palveluista ja heikentää henkilöstömitoituksen kriteeristöä. Tämä on fakta”, Guzenina jatkoi edellisestä lähetyksestä.

Sari Sarkomaa joutui vastaamaan Ylen toimittajan suoraan kysymykseen: tekikö kokoomus ”suuren virhearvion” vastustaessaan sitovaa henkilöstömitoitusta ja sen rikkomisesta koituvia sanktioita?

”Se, miten tämä suositus on toiminut, niin näyttää THL:n tutkimusten perusteella, että mitoitus on parantunut, mutta se ei ole riittävää”, Sarkomaa totesi.

”Mielestäni tarvitaan tiukempaa sääntelyä. Olen valmis siihen, että meidän täytyy mitata ja valvoa [henkilöstömitoituksia], ja pitää olla myös sanktiot”.

Häneltä kysyttiin, onko kokoomus siis muuttanut kantaansa ja päätynyt kannattamaan sitovaa mitoitusta.

”Mehän olemme linjanneet, että tarvitsemme hoivatakuun ja että vanhuspalvelulakia täytyy tiukentaa.”

Sarkomaa kuitenkin totesi, kuten Jaana Laitinen-Pesola, että ihmistä ei voi määritellä yhdellä luvulla, vaan tarvitaan potilaiden ”hoitoisuusmittari” mitoituksen tueksi.

Toimittaja huomautti, että nykyinen kriteeristö mahdollistaa suositetun mitoituksen täyttämisen siten, että hoitohenkilökuntaa ei oikeasti ole riittävästi. Tällaiseen kikkailuun täytyy puuttua, Sarkomaa myönsi.

Guzenina haastoi kokoomuksen pitämään kiinni Sarkomaan sanoista.

”Minusta on hienoa, että kokoomus on nyt muuttanut mieltään – tehän teitte kaikkenne ettei saatu näitä sitovia henkilöstömitoituksia – ja toivottavasti hallitusneuvotteluissa, jos olette siellä, pidätte kiinni siitä mitä Sarkomaa tässä sanoi”, Guzenina sanoi.

Hän iloitsi myös siitä, että Tehykin on tullut sitovan mitoituksen kannalle.

Guzenina ja Sarkomaa äityivät puhumaan toistensa ja toimittajan päälle, kun Sarkomaa ei hyväksynyt Guzeninan tulkintaa kannan muuttamisesta.

”Nyt Sarkomaa tässä peruutti jo”, Guzenina huudahti.

”Minä en peruuttanut, kerroin että me tarvitsemme hoitoisuusmittarin”, Sarkomaa sanoi.

Guzenina tivasi, onko kokoomus valmis lisäämään lakiin sitovan henkilöstömitoituksen ja vaati Sarkomaa lopettamaan ”saivartelun”. Selvää vastausta ei Sarkomaalta saatu.

Keskustelussa vähille puheenvuoroille jäi keskustalainen entinen peruspalveluministeri Juha Rehula, joka kuitenkin ilmoitti, että nykytilanteeseen täytyy tulla muutos.

”Voimassa oleva lainsäädäntö ei riitä, voimassa olevat suositukset eivät riitä”, Rehula myönsi.

”Jos tämä hoitajamitoitus olisi se ongelma, niin muutettakoon”, hän totesi arvioiden, että ongelma on laajempi.

LUE MYÖS:

Nyt tuli ulostulo kokoomuksesta: ”Suuret hoivayritykset hyödyntävät sekavaa tilannetta – Ei ihme, että henkilökunta uupuu ja äänestää jaloillaan”

Ex-ministeri Guzenina nosti vanhan hallitusriidan esiin – ”Olisi ihanaa sanoa, että olin vuonna 2012 väärässä, en ollut”

Sanna Marin: ”Esperi Care on räikein esimerkki” – Sdp väläyttää välikysymystä hallitukselle

Viranomaisten Esperi-paperit paljastavat: Lääkkeet sekaisin, hoitajat uhkasivat lakolla, hoivakotia johdettiin 200 km:n päästä