”Jokainen kansanedustaja pääsee nyt ottamaan kantaa vanhustenhoidon tilaan” – Eduskunta äänestää hallituksen toimista

Eduskunnan oppositiopuolueet haastavat hallitusta vanhustenhoidosta yhteisellä välikysymyksellä.

”Koko oppositio on yhdistynyt yhteisen välikysymyksen taakse”, sanoo suurimman oppositiopuolue sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman.

”Jokainen kansanedustaja pääsee nyt ottamaan kantaa, onko heidän mielestään vanhustenhoidon tila niin hyvä, että siitä on varaa leikata. Meidän mielestämme ei ole”, hän jatkaa.

Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen nauttima luottamus. Hallituksen on vastattava välikysymykseen täysistunnossa 15 päivän kuluessa. Sen jälkeen eduskunta käy asiasta keskustelun, jonka päätteeksi äänestetään hallituksen luottamuksesta.

Sdp:n, vihreiden, perussuomalaisten, vasemmistoliiton, rkp:n ja kristillisten lisäksi mukana ovat myös Liike nytin kaksi kansanedustajaa sekä Paavo Väyrynen Seitsemän tähden liikkeen kansanedustajana.

Eduskunnassa keskiviikkona kokoontuneet oppositiopuolueiden edustajat olivat kutsuneet myös vanhusten hoiva-alan työntekijäjärjestöjen edustajia kertomaan käytännön työn arjesta nyky-Suomessa.

”Saimme kuulla, että nimenomaan viime vuosina tilanne on heikentynyt todella paljon resurssien osalta. Se johtuu siitä, että viime vuosina vanhustenhuollosta on leikattu. Kunnilta on leikattu valtionosuuksia, vanhuspalvelulakia ja hoitajamitoitusta on heikennetty tilanteessa, jossa vanhustenhuolto ei ennestäänkään ole ollut kunnossa”, Lindtman toteaa.

Oppositiopuolue rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson korostaa, että nykyisen tilanteen edessä kaikkien päättäjien on oltava nöyriä.

”On todettava se, että vanhustenhuolto nykypäivän Suomessa ei toteudu sillä tavalla kuin kansalaiset saisivat odottaa. Jokaisen vanhuksen pitäisi saada tuntea olonsa turvalliseksi vuorokauden ympäri. Nyt tilanne ei ole sellainen”, Henriksson sanoo.

Samaan aikaan hän korostaa, että pääministeri Juha Sipilän (kesk) johtama hallitus ei ole ottanut vanhustenhuollon tilaa ”niin vakavasti kuin olisi pitänyt”.

”Olisi syytä olla nöyrä ja sanoa, että meillä on ongelma, eikä näin saisi olla hyvinvointi-Suomessa. Päinvastoin ollaan oltu ylpeitä siitä, että valvonta on toiminut. Minusta valvonta on toiminut, mutta liian myöhään. Sen olisi pitänyt toimia aiemmin. Jos pystyttäisiin toimimaan paremmin ennaltaehkäisevästi tällainen Esperi Care -tapauskin olisi ehkä voitu välttää”, Henriksson arvioi.

Vanhuspalvelut ovat osa sote-palveluita, jotka hallitus haluaa uudistaa vielä kevään aikana. Lähes koko vaalikauden valmistelu uudistus on parhaillaan eduskunnan perustuslakivaliokunnan käsittelyssä. Valiokunnan jäsenenä Henriksson ei halua ottaa kantaa käsittelyyn, mutta kertoo, että asiantuntijakuulemisista on edetty nyt lausunnon muodostamiseen eli niin kutsuttuun valmistavaan keskusteluun.

Sdp:n Lindtman puolestaan arvioi, että ”hallituksen sote-rakennelma” heikentäisi tilannetta vielä entisestään. Hän pelkää, että uudistuksessa tavoitellut kolmen miljardin euron säästöt kustannusten kasvuun luovat säästöpainetta vanhustenhuoltoon.

”Kun hallitus on avaamassa palveluita entistä enemmän markkinoille, niin samaan aikaan sote-rakennelma lähtee siitä, että siellä entistä enemmän luotetaan yritysten omavalvontaan. Esperi Care -esimerkki osoittaa, että tässä on suuri riski.”

”Kun markkinamalli käy kukkarolle kalliiksi, kuten asiantuntijat toteavat, ja silti siellä on kustannusleikkuri, se tulee tarkoittamaan säästöjä. Ei voi ajatella, että kiireellistä leikkaustoimintaa voisi lopettaa, joten iso osa säästöpaineista kohdistuu vanhuspalveluihin.”

