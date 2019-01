Li Andersson: Suomeen väännetään 4 sote-jätin hintakartellia – ”Heidän markkinautopiansa ei toteudu missään”

Oppositiopuolue vasemmistoliitto esittää tänään keskiviikkona julkaistussa vaaliohjelmassaan muun muassa terveyskeskusmaksuista luopumista koko maassa, aktiivimallin perumista, maksuttoman esiopetuksen ulottamista jo 5-vuotiaisiin, oppivelvollisuusiän pidentämistä 18 vuoteen ja sote-uudistuksessa paluuta Juha Sipilän (kesk) hallitusta edeltäneeseen aikaan.

”Sote-uudistuksessa palataan Sipilän hallitusta edeltäneelle parlamentaarisen yhteistyön linjalle ja rakennetaan alueellinen sote-palvelujen kokonaisuudesta – niin palvelujen järjestämisestä kuin tuotannostakin – vastaava hallinto. Sen jälkeen monikanavarahoitus yhdistetään yhdeksi tasa-arvoa ja vaikuttavuutta edistäväksi kokonaisuudeksi. Näin voidaan parantaa palveluiden laatua ja monipuolisuutta sekä kehittää niitä”, vasemmistoliitto linjaa eduskuntavaaliohjelmassaan.

Puolueen puheenjohtaja Li Andersson kritisoi tänään oikeistopoliitikkojen ”markkinautopiaa” ja otti samassa yhteydessä esimerkiksi sote-uudistuksen. Anderssonin mukaan Sipilän hallituksen ajama sote-uudistus johtaisi siihen, että neljä suurta hoiva-alan yritystä jakaisi markkinat keskenään ja päättäisi hinnoittelusta eli muodostaisi hintakartellin.

”Tämä heidän [oikeistopoliitikkojen] markkinautopiahan ei toteudu missään. En tiedä yhtäkään maata, jossa ajatus siitä, että tämä markkinaehtoisuus johtaisi täydelliseen lopputulokseen oikeasti toteutuisi. Sen sijaan tämä soten malli, jota he nyt ajavat esimerkiksi, tämä Suomen historian suurin yksityistämisprojekti sosiaali- ja terveydenhuoltoon, niin sehän johtaisi tällaiseen vapaan markkinatalouden antiteesiin, eli monopolisoituneeseen markkinaan, jossa meillä on neljä isoa yritystä, jotka jakaa markkinat keskenään. [Se] johtaa tilanteeseen, jossa ne pystyvät myöskin hinnoittelemaan yhdessä, luottaen siihen, että julkinen valta joutuu maksamaan viulut joka tapauksessa, koska on tarvetta niihin palveluihin ja ne on silloin sisään rakennettu osaksi meidän sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmää”, Andersson sanoi puolueen vaalistartissa keskustellessaan vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokkaan, filosofi Tuomas Nevanlinnan kanssa.

Töitä 30 h/viikko, Suomeen ilmastoruokaohjelma

Vasemmistoliiton eduskuntavaaliohjelmassa ovat myös muun muassa seuraavat linjaukset:

”Laaditaan kansallinen ilmastoruoka-ohjelma, joka tähtää lihankulutuksen vähentämiseen sekä ymmärryksen lisäämiseen ruoantuotannosta. Siirrytään julkisissa hankinnoissa ja ruokailuissa kasvispainotteiseen lähiruokaan. Lihan, kananmunien ja maidon osalta kuntia ohjataan suosimaan suomalaista luomutuotantoa. Uudistetaan eläinlakia tukemaan tuotantoeläinten lajityypillistä käyttäytymistä. Kielletään eläinten liikkumista voimakkaasti rajoittavat emakkohäkit sekä siirtymäajan jälkeen myös maidontuotannossa parsinavetat.”

”Toteutetaan rajattu joustavan työajan kokeilu, jossa työaikaa lyhennetään 30 tuntiin viikossa erilaisilla työaika- ja palkkamalleilla sekä yrityksissä että julkisella sektorilla. Uudistetaan vuorotteluvapaajärjestelmä. Vuorotteluvapaan hyödyntäminen täytyy olla mahdollista 10 vuotta töissä olleille. Vuorotteluvapaan ajaksi on voitava palkata kuka tahansa tehtävään soveltuva henkilö, joka on jäänyt aidosti työttömäksi.” LUE MYÖS: Li Andersson haluaa 4 päivän työviikon tai 6 tunnin työpäivän: Pikaisesti kokeilu Suomeen?

”Työehtosopimuksia vahvistetaan säätämällä niiden rinnalle laki vähimmäispalkasta. Alipakkaus kriminalisoidaan petoksen tunnusmerkistöä muuttamalla.”

”Suomi ei hae eikä valmistele Naton jäsenyyttä.”

Mistä rahat?

Vasemmistoliitto ei ole liittänyt vaaliohjelmaansa laskelmia siitä, miten heidän esittämänsä muutokset rahoitettaisiin. Puolue kuitenkin toteaa näin:

”Yritystukia uudistamalla varoja voidaan uudelleenkohdentaa vähintään puolen miljardin edestä. Verovälttelyn ja harmaan talouden vastaisilla toimenpiteillä valtion verotuloja voidaan kasvattaa sadoilla miljoonilla. Vasemmistoliiton esittämillä muutoksilla arvioidaan valtion verotulojen kasvavan ainakin puolen miljardin verran.”

Li Andersson toisti puolueen vaalistartissa, että puolueella on uudistuksilleen kolme keskeistä rahoituslähdettä.

Anderssonin mukaan yritystukia karsimalla lisärahaa tulisi puoli miljardia euroa, harmaaseen talouteen ja verovälttelyyn puuttumalla useampi sata miljoonaa. Kun lisäksi otetaan huomioon vasemmiston veroesitykset eli muun muassa pääomatuloverotuksen kiristäminen, lisätuloja tulisi Anderssonin mukaan yhteensä lähemmäs miljardi euroa.

Verotuksen osalta puolueen ohjelmassa linjataan näin:

”Pääomatulojen verotusta uudistetaan progressiivisemmaksi ja listaamattomien yritysten omistajien kohtuuttomat osinkoverohelpotukset poistetaan. Samalla pienten pääomatulojen verotusta kevennetään.”

”Otetaan käyttöön varallisuusvero. Suurten perintöjen ja lahjojen verotusta kiristetään. Vakuutuskuorten, kapitalisaatiosopimusten, tiettyjen sijoitusrahastojen, holding-yhtiöiden ja muiden vastaavien omistusjärjestelyiden veroetuja karsitaan, jotta yhtiöiden osakkeiden suora omistus on yhtä kannattavaa kuin omistaminen erilaisten omaisuusjärjestelyiden kautta.”

