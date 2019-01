Kansalaisuus pois raiskaajilta? Tutkija selvitti montaako koskisi

Tilastokeskuksen tutkija Kimmo Haapakangas käy blogissaan läpi, miten Suomessa asuvat kaksoiskansalaiset syyllistyvät rikoksiin. Taustalla on muun muassa sisäministeri Kai Mykkäsen (kok) esillä pitämä ehdotus, että kansalaisuuden voisi poistaa törkeisiin seksuaalirikoksiin syyllistyneiltä kaksoiskansalaisilta. Suomi on sitoutunut ehkäisemään kansalaisuudettomuutta, joten Suomen kansalaisuutta ei voi ottaa pois, jos se on henkilön ainoa kansalaisuus.

Kansalaisuuden poistoa törkeisiin seksuaalirikoksiin syyllistyneiltä kaksoiskansalaisilta on esittänyt muun muassa sisäministeri Kai Mykkänen (kok.). Lue tarkemmin: Raiskausrikokset: Sisäministeri ottaisi kansalaisuuden pois – ”Hyökkäys suomalaisten perusarvoja vastaan”

Haapakangas kirjoittaa, että tilastojen valossa seksuaalirikoksista epäiltyjä ja tuomittuja kaksoiskansalaisia on ”melko vähän”. Vuosina 2013–2017 yhteensä 223 kaksoiskansalaista epäiltiin seksuaalirikoksesta. Samaan aikaan kaksoiskansalaisten määrä on kasvanut 79 000:sta vuonna 2013 aina 117 000:een vuonna 2017.

”Seksuaalirikoksiin syylliseksi epäillyt kaksois­kansalaiset ovat siis hyvin pieni osa kaikista kaksoiskansalaisista. Vuonna 2017 seksuaali­rikoksista epäiltiin 51 kaksois­kansalaista, mikä on 0,04 prosenttia kaikista kaksois­kansalaisista. Suomen kansalaisilla vastaava osuus on 0,02 prosenttia”, Haapakangas toteaa.

”Samalla tarkastelujaksolla seksuaalirikoksista tuomittuja kaksoiskansalaisia oli yhteensä 88”, hän jatkaa.

Haapakankaan mukaan suurimpia kansalaisuusryhmiä epäiltyjen joukossa ovat venäläiset (38), afganistanilaiset (22) ja iranilaiset (22). Tuomioita ovat saaneet eniten venäläiset (19) ja iranilaiset (10). Tutkija korostaa, että luvuissa ei ole huomioitu sellaisia kaksoiskansalaisia, jotka ovat syntyessään saaneet Suomen kansalaisuuden. Lisäksi henkilö on voitu kirjata tilastoon vain yhden kerran vuodessa.

