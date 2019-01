Kansanedustaja ryöpyttää: ”Kokoomuksen todellinen luonne paljastui – Orpon kommentit hoitajamitoituksesta ovat kuin jääluolasta”

Oppositiopuolue perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen iloitsee tiedotteessaan siitä, että niin moni puolue on ilmoittanut kannattavansa hoitajamitoituksen kirjaamista lakiin.

Tilanne on nyt se, että ainoastaan kokoomus ei kannata lain kirjausta. Tämän kertoi puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo keskiviikkona. Tänään muut hallituspuolueet keskusta ja siniset asettuivat lain määrittelemän hoitajamitoituksen kannalle.

LUE LISÄÄ:

Nyt puhuu ministeri Mattila: Pelkkä hoitajamitoitus laissa ei riitä – rangaistukset käyttöön

Vanhuspalvelut: Nyt tuli keskustalta linjaus hoitajamitoituksesta – Sdp lyö heti painetta kokoomukselle

Juvonen ryöpyttää kokoomusta asiasta.

”Kokoomuksen vastustus tässä asiassa osoittaa puolueen todellisen luonteen. Ministeri Petteri Orpon kommentit liittyen hoitajamitoituksen saattamiseksi lakiin ovat kuitenkin kuin jääluolasta. Kylmää ja kovaa on kokoomuspolitiikon sydän”, Juvonen sanoo tiedotteessaan.

Vanhustenhoidossa pitkään hoitajana työskennellyt Juvonen muistuttaa, että hoitajamitoituksesta on keskusteltu jo pitkään.

”Suurimpana ongelmana näen, että eduskunnassa on vallinnut kyvyttömyys käsitellä vanhustenhoidon suuria kysymyksiä. Täällä on vallinnut kokemusvaje. Ohjeistusten ja suositusten takana on voimia, jotka eivät ole olleet kärryillä vanhustenhoidon tilanteesta. Hallituksissa ei ole pidetty asiaa tärkeänä”, Juvonen sanoo.

LUE MYÖS: Näkökulma: Eduskunnan pöytäkirja käräyttää Maria Guzeninan valikoivasta muistista

”Onneksi puheiden aika on nyt ohi ja näyttäisi sille, että ryhdymme toimimaan nyt joukkovoimalla kaikkien puolueiden paitsi kokoomuksen kanssa”, hän jatkaa.

LUE MYÖS:

Tutkija Esperi Caresta: ”Tulpat korvissa on vaikea kuulla, etenkin jos puhujalle työnnetään suukapula suuhun”

Esperi Care poisti ilmoituksen tehneen hoitajan – Valvira: ”Laki on yksiselitteinen”, vastatoimet kielletty