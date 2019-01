Petteri Orpo sivaltaa sdp:tä vanhustenhoidosta: ”Tässä on nyt aika paljon käsien pesua”

Suurin oppositiopuolue ja gallupjohtaja sdp sai tänään torstaina otollisen tilaisuuden höykyttää pahinta kilpailijaansa, hallituspuolue kokoomusta vanhustenhoidosta. Kokoomus ainoana puolueena ei halua kirjata sitovaa hoitajamitoitusta lakiin. Sdp tivasi asiasta kokoomukselta pitkin eduskunnan kyselytuntia. Lue tarkemmin: ”Ministeri Orpo, onko teidän kanta se, joka estää hallitusta?” – Kokoomuksen linja hoitajamitoituksesta kuumentaa eduskunnassa

Hoitajamitoituskeskustelu leimahti Esperi Caren laiminlyöntien tultua julkisuuteen.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz päätti sivaltaa takaisin.

”Kun Oulussa paljastui järkyttäviä lapsiin kohdistuneita seksuaalirikoksia, demareiden ryhmäpuheenjohtaja Antti Lindtman kutsui kaikki ryhmät koolle pohtimaan ratkaisuja ongelmaan. Kun hoivakodeissa paljastui järkyttäviä laiminlyöntejä, samainen Lindtman kutsui opposition koolle tekemään hallitukselle välikysymyksen. Nyt voi kysyä, kumpi toimintatapa tähtäsi itse ongelman ratkaisemiseen ja kumpi vain poliittisten irtopisteiden keräämiseen”, Zyskowicz sanoi kyselytunnilla.

Lindtman vastasi poikkeuksellisesti Zyskowiczille.

”Edustaja Zyscowicz. Meidän kaikkien, varmasti ikäihmisten, heidän läheisten, omaisten ja hoitajien suurin toive on se, että nyt vihdoin pysyttäisiin tekoihin hyvän hoidon puolesta. Ja se vaatii mitoituksen kirjaamista lakiin. Tilanne on se, että tässä salissa on parlamentaarinen sopu, ja vain yksi uupuu, ja se on kokoomus”, Lindtman sanoi.

Sekä perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk) että valtiovarainministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo toivat esiin sitä, että muutkin puolueet, mukaan lukien sdp, ovat olleet aiempina vuosina päättämässä vanhustenhoidon asioista.

”Siitä huolimatta, että oman puolueeni eduskuntavaaliohjelmassa otimme kantaa hoitajamitoituksen puolesta ja olen tuon takana henkilökohtaisesti, totean, että päästämme kyllä itsemme hiukan liian helpolla, jos ajattelemme, että ympärivuorokautisen hoivan mitoituksella ratkomme kaiken sen, mihin suomalaisen yhteiskunnan ikääntyminen johtaa. Toivoisin kuulevani teiltä myös muita ratkaisuesityksiä, kaikkia niitä vaihtoehtoja, joita esimerkiksi hallituspuolueiden riveistä on tänään esitetty”, Saarikko sanoi ja jatkoi:

”On oikeutettua mittaa hallituksen luottamus suomalaisten ikäihmisten palveluista, mutta samalla toivon, että vastaatte myös siihen, mikä on ollut oma osuutenne vastuunkaudellanne ja vahtivuorollanne siitä, miten suomalaisten vanhusten asiat ovat kehittyneet. Minusta tässä salissa on kovin vähän syyttömiä, arvoisa kollega Lindtman.”

Orpo yhtyi Saarikon sanoihin.

”Minusta tässä on aika paljon käsien pesua nyt tässä salissa. Me olemme kaikki olleet ratkomassa näitä asioita niin hyvänä aikana kuin huononakin aikana, ja me tiedämme, että tämä on erittäin monimutkainen, haastava kokonaisuus”, Orpo sanoi.

Orpo esitti kyselytunnilla useampaan otteeseen, että vanhustenhoidon ongelmia lähdettäisiin ratkomaan yhteisellä parlamentaarisella valmistelulla seuraavaa hallitusta varten. Eduskuntavaalit pidetään huhtikuussa, eikä hallitus ehdi Orpon ja Saarikon mukaan tuoda enää eduskunnalle uutta esitystä vanhuspalvelulaista.

”Meillä on tämä ongelma ollut tiedossa ja ihan yhdessä olemme pyrkineet myöskin näitä aikanaan ratkomaan. Se, miksi tätä pitää katsoa kokonaisuutena, tätä vanhuspalvelulain uudistusta: pitää katsoa kotipalvelut, omaishoito, valvontajärjestelmät, sanktiot – ja tehdä se sote-uudistus. Te tarjoatte helpon ratkaisuun monimutkaiseen ongelmaan. Meillä on yhteinen näkemys siitä, että tarvitsemme parempaa hoitoa, riittävästi hoitajia sinne, missä niitä tarvitaan – se on erinomainen pohja. Ei hyvät ihmiset riidellä näin paljon. Älkää kylväkö taas kerran riitaa”, Petteri Orpo sanoi.

