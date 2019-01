Ministeri Annika Saarikko: Vakava ilmiö hoitoalalla – ”Tämä on yksiselitteisesti väärin”

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk) tuomitsee jyrkästi hoitoalan ilmiön, jossa hoitajien määrää vääristellään.

Tämä ”haamuhoitajien” asia nousi esiin torstaina eduskunnan kyselytunnilla vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajan Aino-Kaisa Pekosen kysyessä asiasta:

”Haamuhoitajat ovat nousseet tällä hetkellä keskusteluun, siis ne hoitajat, joita ei ole ollenkaan olemassa. Työvuorolistoihin saatetaan suunnitella työvuorot niin, että ne näyttävät siltä, että hoitajamitoitus toteutuu, mutta todellisuudessa ne eivät kuitenkaan vastaa sitä, mitä käytännössä tapahtuu. Kaikkiin työvuoroihin ei välttämättä saada hoitajia, tai ei edes aiota kutsua hoitajia suunniteltuun työvuoroon, tai hoitajia kutsutaan, mutta työaika on vain neljä tuntia kiireisimpään aikaan. Arvoisa ministeri, millaisena ongelmana te näette tämän haamuhoitajaongelman ja mihin toimiin aiotte ryhtyä, jotta tämä vastenmielinen ongelma saadaan korjattua?”

Ministeri Saarikko vastasi, että aikoo ottaa asian esille huomenna perjantaina ”työkokouksessa”. Saarikko on kutsunut luokseen hoivapalveluyrityksiä, ammattiliittoja, kuntien edustajia ja valvontaviranomaisia neuvottelemaan siitä, miten varmistetaan laadukkaat vanhusten asumispalvelut. Kokous on seurausta hoivayritys Esperi Caressa paljastuneisiin laiminlyönteihin.

”Tämä tärkeä kysymys, jonka edustaja Pekonen esitti, on aihepiiristä, jota aion erittäin vakavasti lähestyä huomenna työkokouksessa muun muassa näiden suurimpien yritysten edustajien kanssa. Ilmiöstä kuuluu kaikuja sekä valvontaviranomaiselta että henkilöstöjärjestöiltä, ja pidän tuota ilmiötä vakavana, ja pahimmillaan se on rikos, jos se pitää sisällään näkemyksen siitä, että on tietoisesti väärennetty sellaista dokumentaatiota, jota valvontaviranomainen tarkistaa. Tämä ei ole tuomioistuin, totean vain, että tuo toiminta, joka ikään kuin vääristelee sitä henkilöstön määrää, joka vanhuksilla on tukenaan arjesta selviytymisessä, on yksiselitteisesti väärin, ja tulen vaatimaan konkreettisia sitoumuksia tämän toiminnan lopettamiseksi”, Saarikko vastasi Pekoselle.

