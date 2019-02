Näkökulma: Suomen pääministerikisa on draama vailla vertaa – mutta hän on kaikkein varmin ministeri

Vaikka Sdp pitää uusimmassakin Alma-kannatusmittauksessa kärkipaikkaa, ei sen puheenjohtaja ole tulevan hallituksen varmin ministeri.

Sdp ja kokoomus kamppailevat entistä selkeämmin pääministerin paikasta kannatusten ollessa 21,0 ja 19,7 prosenttia. Tämä tarkoittaa sitä, että hallituksen muodostajan tehtävä lankeaa hyvin todennäköisesti jommankumman puolueen vetäjän harteille, kun huhtikuun 14. päivän eduskuntavaalit on kisattu.

Tällä mittausjaksolla 14.1.–28.1. nähtiin uutta dramatiikkaa Suomen politiikan huipulla.

Sdp:n tilanne muuttui nimittäin kertaheitolla tammikuussa, kun puheenjohtaja Antti Rinteen sairastuminen osoittautui aiemmin arvioitua vakavammaksi. Se nosti varapuheenjohtaja Sanna Marinin politiikan ykkösketjuun.

Näin Marinista, joka on vasta 33-vuotias, tuli ainakin teoriassa potentiaalinen pääministerikandidaatti. Demareissa pidetään tosin selviönä, että puheenjohtaja Rinne on täydessä iskussa, kun hänen vielä helmikuun kestävä sairauslomansa on ohi.

Tervehtymistä toivovat kilpailijoita myöten kaikki, mutta jännitys kysymyksen ympäriltä ei poistu ennen kuin Rinteen paluu vaalikentille on todistetusti tapahtunut.

Petteri Orpon johtama kokoomus ei ole saanut Alma-mittauksessa kiinni Sdp:tä, mutta Orpolla on vielä mahdollisuus nostaa puolueensa paalupaikalle ja itsensä pääministeriksi.

Jos kokoomus jää toiseksi, sitä uhkaa oppositiotaival, kuten vastaavassa tilanteessa myös demareita. Näin tapahtuisi siinä tapauksessa, että niiden näkemykset eivät nappaa yhteen, ja kolmantena kyselyissä oleva keskusta saavuttaa vaaleissa edes säällisen tuloksen.

Keskustalle olisi karmaisevaa jäädä alle 15 prosentin ja sillä tuloksella maaseutu-Suomen johtava puolue tuskin lähtisi mihinkään kokoonpanoon.

Keskikokoisista puolueista varmimmin hallitukseen on matkalla vihreät, jolla Alma-mittauksen perusteella on edelleen mahdollisuudet kaikkien aikojen eduskuntavaalitulokseen ja yli kahteenkymmeneen kansanedustajaan.

Pekka Haaviston johtama vihreät kelpaisi osaksi erilaisia hallituskombinaatiota. Puolue voi tosin pilata pelinsä lyömällä pöytään ehdottomia ympäristötavoitteita, jotka torppaisivat yhteistyömahdollisuuksia varsinkin keskusta-oikeiston kanssa.

Vihreiden pätkäpuheenjohtajaakin varmempi ministerinimi – ja samalla vaalien jälkeen kaikkein todennäköisin salkun vastaanottaja – on Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson. Rkp kun kelpaa oikeastaan kaikkiin mahdollisiin kombinaatioihin, jopa sellaiseen, jossa olisi puolueita muutoin vain vasemmalta laidalta.

Kun tulevan hallituksen kaksi pääpuoluetta näyttäisivät nykymatematiikalla saavan 80–90 kansanedustajapaikkaa, takaa Rkp:n noin kymmenen paikkaa hallitukselle jo lähes enemmistön. Tukevahko 110–120:een paikkaan nojaava enemmistö rakennettaisiin nykyennusteilla todennäköisimmin vihreiden avulla.

Vasemmistoliiton, perussuomalaisten, kristillisdemokraattien ja sinisten on vaikea yltää seuraavan hallitukseen, ellei joku niistä tee aivan veret seisauttavaa tulosta.

Vasemmisto saattaa saada vauhtia Esperi Caresta liikkeelle lähteneestä vanhushoivakeskustelusta ja perussuomalaiset Oulun tapahtumien nostattamasta maahanmuuttokritiikistä. Huomattavaa kuitenkin on, että perussuomalaisten edellisessä Alma-mittauksessa saama Oulu-noste ei saanut tässä mittauksessa jatkoa.

Joka tapauksessa Jussi Halla-ahon perussuomalaisilla on nyt jonkinlaiset mahdollisuudet yltää 20 kansanedustajan puolueeksi, mikä antaisi sille avaimet välikysymysten tekemiseen myös yksin. Siten se saisi tulevan vaalikauden oppositiopolitiikkaan enemmän tehoja.

Yksi iso kysymys on, miten Juha Sipilän (kesk) hallituksen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamishankkeelle käy. Jos sote murenee tänä keväänä hallituksen käsiin, syntyy siitä aineksia koko nykyiselle oppositiolle kannatuksen kasvattamiseen huhtikuun vaaleissa.

Kirjoittaja on Uuden Suomen päätoimittaja.

Katso tuoreen Alma-kyselyn tulokset ja puolueiden viimeaikainen kannatuskehitys graafista alta.