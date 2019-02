Suomalaismeppi tylynä briteille BBC:llä: EU ei neuvottele enää – Nyt kannattaa valmistautua uuteen äänestykseen

Suomalainen europarlamentaarikko Heidi Hautala (vihr) kerää kehuja Britannian yleisradioyhtiö BBC:n lähetyksessä antamistaan brexit-kommenteista.

Euroopan parlamentin varapuhemies Hautala ei antanut haastattelussa briteille juurikaan toivoa erosopimuksen uudelleen neuvottelemisesta. Tämä on ollut myös EU:n virallinen linja, vaikka Britannian parlamentti vaatii uusia neuvotteluita.

”Kanaalin eri puolilla vallitsee kaksi täysin eri todellisuutta. Toinen puhuu uusista neuvotteluista, toinen sanoo, että me olemme jo neuvotelleet kaksi vuotta – ja tämä [nykyinen erosopimus] on se, mihin olemme yhdessä päätyneet”, Hautala sanoi BBC:llä.

Hautala jatkoi, ettei hän kerta kaikkiaan näe, mikä voisi olla niin sanottujen Irlanti-takuiden nykyisen mallin vaihtoehto – paitsi pysyvä jäsenyys tulliunionissa, minkä brittiparlamentti jo tyrmäsi.

”Nyt on tarpeen sanoa, että jos Britannian parlamentti ja hallitus eivät pysty päättämään, millaisen brexitin he haluavat tai haluavatko he brexitin, niin miksi ei kysyttäisi kansalta? Uskon puhuvani tässä aika monen brittiläisen kollegani ja ystäväni suulla. Ihmiset ovat turhautuneita, koska he näkevät nyt, mitä brexit todella heille tarkoittaisi”, Hautala sanoi.

”On aika ottaa People’s Vote -kampanja vakavasti.”

Vuonna 2018 käynnistetty People’s Vote -kampanja vaatii Britanniaan uutta kansanäänestystä, koska millään brexit-vaihtoehdolla ei ole parlamentin enemmistöä takanaan.

Hautala saa Twitterissä kehuja ”järjen” puhumisesta. Myös BBC:n haastattelu nähtävissä Twitter-upotuksessa alla.

Thank you @HeidiHautala so many of us would love a democratic #PeoplesVote but robot May says no, and all the while she keeps kicking that can down the road with her delaying tactics until we have run out of time and fall off that no deal cliff https://t.co/NavezlSSgP — Anne Salter #FBPE #PEOPLESVOTE #WATON (@Anne_WithAn_E) January 31, 2019

@HeidiHautala Just seen you on BBC news. Thank you for making so much sense. PLEASE PLEASE PLEASE can you encourage as many of your European colleagues to come on British TV to echo your views. We need people like you. — Elaine Watson (@ElaineRW) January 30, 2019

@HeidiHautala thank you for just telling the truth on @BBCNews about how the referendum, the most important decision this country has made in a generation, was stolen from the people with lies, deceit, fraud and criminality and that the only way forward is #PeoplesVote — Nick Kenney (@kenney_nick) January 30, 2019

