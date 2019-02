Sdp pelaa nyt kovilla: ”Yksi lause riittää – hoitajamitoitus lakiin muutamassa tunnissa”

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja, pääoppositiopuolue sdp:n kansanedustaja Krista Kiuru sanoo, että paljon puhuttu hoitajamitoitus voitaisiin saada lakiin vielä tällä vaalikaudella ja jopa yhdellä lisälauseella vanhuspalvelulakiin.

Kiuru sanoi medialle eduskunnassa, ettei asia jää sosiaali- ja terveysvaliokunnasta kiinni, jos hallitus päättää lakiesityksen tehdä.

”Vanhustenhuollon kuntoon laittaminen on niin iso asia, että en jaksa uskoa, että valiokunnassa olisi sellaista tahtotilaa muodostumassa, että näitä ongelmia ei korjattaisi, joten oletan, että valiokunnassa löytyisi hyvinkin sellainen tahtotila, että nämä asiat laitettaisiin kuntoon. Olen tutustunut aiheeseen – vanhuspalvelulain 20 pykälän ensimmäisen momentin loppuun sopisi yksittäinen virke, jossa tämä jopa yksittäisellä lauseella saattaisi saada tämän vähimmäismitoituksen kuntoon. Joten siltä osin kaikki mahdollisuudet on valiokunnalla toimia heti kun hallitus esityksensä antaa, eli siltä osin aikataulut eivät ole minusta tässä nyt niitä isoja ongelmia. Kysymys on siitä, onko tahtotilaa”, Kiuru sanoo.

Kiuru torjuu ajatuksen, että valiokunta joutuisi jättämään jotain muita asioita tekemättä, jos vanhuspalvelulain muutosesitys tulisi. Sen sijaan hän sanoo, että valiokunta voisi tehdä ylimääräistä työtä.

”Sote-uudistus on tainnut jo 400 tunnin verran venyttää ylimääräistä. Tässä on kyse muutaman tunnin työstä”, Kiuru sanoo.

Kiuru ei halua odottaa seuraavaa vaalikautta uudistusta varten, vaikka siihen ei ole aikaa kuin muutama kuukausi. Koko nykyinen oppositio sekä kaksi hallituspuoluetta kannattavat hoitajamitoituksen laittamista lakiin. Vain hallituspuolue kokoomus vastustaa.

Kokoomus sattuukin olemaan sdp:n päävastustaja kevään eduskuntavaaleissa. Sdp ja kokoomus kisaavat kiivaasti suurimman eli pääministeripuolueen paikasta. Myös tulevan hallituksen kokoonpanoon voi suurimman puolueen väri vaikuttaa. Sdp hiillostaa hoitajamitoitusasialla nyt erityisesti juuri kokoomusta.

Kiuru myöntää, että lakiuudistus vaatii myös valmistelutyötä ennen valiokuntavaihetta. Hän kuitenkin tuo esiin sen, että hoitajamitoitusta on yritetty sdp:ssä saada lakiin jo vuodesta 2011. Tämän on myös tuolloinen peruspalveluministeri Maria Guzenina (sd) tuonut esiin.

Kiuru antaa ymmärtää, että pohjatyötä on tehty jo niin paljon, ettei valmistelu enää vaatisi kovin paljoa paukkuja.

Kiuru kannattaa henkilökohtaisesti 0,7:n hoitajamitoitusta. Vastaavaa tasoa sdp on aiemminkin ajanut.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk) sanoi torstaina kyselytunnilla, ettei hallitus enää ehdi tehdä hoitajamitoituksen lakimuutosta, koska uusien esitysten takaraja oli 5. joulukuuta. Kiuru kuitenkin huomauttaa, että senkin jälkeen on vielä tullut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan myöhässä olleita esityksiä, muun muassa asiakasmaksulain muutos.