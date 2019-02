Haaviston räyhäkkyys yllätti Sipilän: ”Pekalla karkasi nyt mopo käsistä ihan totaalisesti”

Valtiovarainministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ottaisi rahat ja toimiluvat pois sote-yrityksiltä, jotka laiminlyövät velvollisuuksiaan.

Vihreiden Pekka Haavisto ja sdp:n Sanna Marin sättivät Suomen Yrittäjien pääministeritentissä hallituksen sote-uudistuksen luovan turhaa hallintoa ja leikkaavan ennemmin laatua kuin kustannuksia. Pääministeri, keskustan Juha Sipilä tokaiseekin, ettei säästöihin ”enää usko kukaan muu kuin minä ja Petteri”.

Haavisto nostaa esille talouspolitiikan arviointineuvoston raportin, jossa todetaan, että sote-uudistuksen tavoite hillitä kustannusten kasvua kolmella miljardilla eurolla seisoo hyvin epävarmalla pohjalla. Samalla hän nosti esiin, että hallituksella on ollut hyvää aikaa puuttua kansainvälisten terveysjättien verosuunnitteluun.

”Tämän tyyppinen politiikan teko on aika edesvastuutonta ja epäilen, että herrojen keskinäiset kompromissit ja erilaiset tavoitteet tässä ovat johtaneet tilanteeseen, jossa meillä tulee 18 maakuntaa. Kuka tarvitsee 18 maakuntaa? Ei kukaan. Meillä pitäisi olla 9–12. Se oikea lukumäärä. Tässä luodaan rakennetta rakenteen päälle ja tehdään kallista mallia”, Haavisto haastaa. Lue myös: Pekka Haavisto: Esperi Caren tapaus hälyttävä – ”Nyt esillä oleva sote-markkinamalli lisää näitä riskejä”

Vihreiden puheenjohtajan tiukka sanailu yllätti myös Sipilän.

”Pekka, tavallisesti niin rauhallinen mies ja nyt karkasi mopo käsistä ihan totaalisesti. Ensiksikin tässä tehdään ikään kuin hyvän asuinalueen kaavaa. Sinne rakennetaan 18 palvelua…”, Sipilä aloitti kun Haavisto tiukkasi väliin:

”Onko Orpo samaa mieltä?”

”On”, Sipilä vastasi ennen kuin Orpo ehti avata suunsa.

”Nyökkäsi. Kyllä me sen verran toisiamme tunnetaan, että pystytään toistemme puolesta vastaamaan”, Sipilä jatkoi.

”Kyllä. Ja sinähän kannatat valinnanvapautta”, Orpo pääsi mukaan sanailuun ja yleisö repesi nauramaan.

”Ja minä pidän valinnanvapaudesta. Juuri näin”, Sipilä jatkoi.

Myöhemmin Sipilä ja Orpo täydensivät vertauskuvaansa kaavoituksesta toteamalla, että palveluiden lisäksi kaavaan tuodaan markkinamalli, eli valinnanvapaus.

Sdp:n Marin puolestaan arvioi, että hallituksen sote-uudistuksessa toteutettavat säästöt kohdentuvat ennen kaikkea vanhuspalveluihin ja muihin sosiaalipalveluihin.

”Kun leikkaustoiminnasta ei voida leikata, säästöt otetaan sosiaalipuolelta. Silloin se tarkoittaa heikompilaatuista vanhustenhoitoa, se tarkoittaa ihmisten jättämistä heitteille. En epäile, että te [Orpo ja Sipilä] ette haluaisi näitä säästöjä, mutta valitettavasti se tarkoittaa myös, että palveluiden laatu kärsii”, Marin toteaa samalla kun Orpo ja Sipilä kiiruhtivat kiistämään tämän arvion.

Lue myös: Keskustan johtaja Esperi Caresta: ”Nyt on vallalla markkinamalli, jonka sote-uudistuksen vastustajat haluavat jatkuvan”

Sipilä ja Marin pääsivät puheissaan yhteisymmärrykseen ainoastaan pien- ja perheyritysten asemasta. Sipilän mukaan monikansallisilla yrityksillä on ”peiliin katsomisen paikka” ja verot pitäisi maksaa aina sinne, missä tulos syntyy. Sdp:n Marin puolestaan katsoo, että kuntien pitäisi palveluita kilpailuttaessaan korostaa laatukriteerejä ”huomattavasti nykyistä enemmän”.

”Juuri sillä pystytään varmistamaan, että ne paikalliset, pienet hyvät toimijat pääsevät tasavertaisemmin kilpailutuksiin kiinni”, Marin kertoo.

”Itsellänikin on omaistenhoidosta kokemusta yksityisestä ja julkisesta. Ja kyllä minun täytyy sanoa, että se perhemuotoisesti toimiva perheyrityksen vetämä yksityinen palvelu, se toimi äärimmäisen hyvin”, Sipilä sanoo ja sai yrittäjäyleisöltä runsaat aplodit.

Kokoomuksen Orpo puolestaan painottaa, että suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelut ”eivät toimisi hetkeäkään ilman” yksityisiä yrityksiä ja kolmannen sektorin järjestöjä ja säätiöitä. Hänellä oli kuitenkin tiukka viesti Esperi Carelle ja muille yrityksille, jotka eivät pysy sopimuksissa kiinni.

Lue myös: Nyt tuli ulostulo kokoomuksesta: ”Suuret hoivayritykset hyödyntävät sekavaa tilannetta – Ei ihme, että henkilökunta uupuu ja äänestää jaloillaan”

”Suurin osa tekee erittäin hyvää työtä, joka laadultaan on jopa parempaa kuin julkisella sektorilla ja mitoituksissa ja määrissä on menty ylöspäin. Mutta sitten on niitä, jotka eivät noudata sopimuksia ja laiminlyövät velvollisuutensa, josta nyt tämä Esperi on tullut esille. Sitä ei kukaan voi hyväksyä. Meidän pitää olla paljon tiukempia, ja kun tällainen selviää, niin rahat pitää ottaa pois ja toimilupa pois”, Orpo sanoo.

Lue myös:

Yleisö räjähti nauruun – Sanna Marin hämmästyi Juha Sipilän heitosta