”Aika on ohi, imago pilalla” - Keskustassa halutaan Juha Sipilälle haastajia

Puheenjohtaja Juha Sipilän linjalle kysytään vaihtoehtoa jo keskustan sisällä. Iltalehden ja Uuden Suomen keskustan päättäjille tekemästä kyselystä ilmenee, että 78 % haluaa puolueen eturivin poliitikoista Sipilälle haastajia seuraavassa, vuoden 2020 puoluekokouksessa.

Kysely lähetettiin keskustan puoluevaltuuston jäsenille ja piirijärjestöihin. Kyse on siis puolueen kenttäväen päättäjistä, mutta joukkoon mahtuu myös keskustan kansanedustajia. Vastauksia tuli perjantai-iltapäivään mennessä 152, kun kysely lähetettiin keskiviikkona.

Sipilä huudatettiin uudelle kaksivuotiselle kaudelle puolueen johtoon Sotkamossa viime kesänä, mutta jo nyt moni keskustapäättäjä kokee, että puolue kulkee Sipilän johdolla kohti vaalitappiota. Osa taas painottaa, että Sipilä on hoitanut tehtävänsä hyvin, mutta ”toimivassa kansanliikkeessä on aina tilaa nykyisen johdon haastajille”.

Perjantaina julkaistussa Alma Median puoluekannatusmittauksessa keskustan kannatus laski 14,4 %:iin, kun se vuodenvaihteessa oli vielä 15,5 %:a. Marraskuussa Sipilä muistutti keskustan puoluevaltuustolle, kuinka Esko Aho oli nostanut kolmessa kuukaudessa puolueen kannatuksen 14,6 %:sta vaalien 19,8 %:n tulokseen. Lue tarkemmin: Alma-kysely: Keskustan alamäki kiihtyy – vihreät lähestyy, PS nousee

Nyt Sipilällä on aikaa enää 72 päivää, ja keskustan kannatuskäyrä kulkee kohti kaakkoa.

”Halusin jo viime puoluekokoukseen haastajan Sipilälle. Sipilä keulakuvana ei ole hyvä lähtökohta eduskuntavaaleihin.”

”Jos Sipilä on tuolloin pääministeri, niin silloin ei tietenkään ole kenenkään syytä häntä haastaa. Mutta jos tilanne on toinen, niin silloin on hyvä olla useita ehdokkaita.”

”Sipilän aika on ohi, imago pilalla. Missä oli viime puoluekokouksessa linjat keskustan kehittämiseksi? Hyvä pääministeri, huono puheenjohtaja.”

”Juha on loistava pj, mutta demokratia tarvitsee vaihtoehtoja.”

”En ole tyytyväinen puolueemme puheenjohtajan toimintaan.”

Silti valtaosa keskustalaisista on haluttomia panemaan puheenjohtajaa vaihtoon kesken kaksivuotisen kauden. Vain 16 % IL-US-kyselyn vastaajista toivoo, että Sipilä löisi puheenjohtajan rukkaset naulaan, jos keskusta joutuu eduskuntavaalien jälkeen marssimaan oppositioon. Osa kokee, että Sipilä voi tehdä näin joka tapauksessa omasta tahdostaan..

”Sipilä luopuu melko varmasti, mutta en toivo sitä.”

”Sipilää itseään lainaten: ‘Tulos tai ulos’.”

