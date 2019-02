Keskustan kenttäväki haluaa seuraavaksi punamultahallituksen ja antaisi rukkaset kokoomukselle - ”Köyhän asiaa ei ole pidetty tarpeeksi esillä”

Vain 37 prosenttia keskustalaisista toivoo IL-US-kyselyssä jatkoa porvarihallitukselle. Kenttäväen enemmistö kuuluu punamultaleiriin, mutta valta keskustassa on viime vuodet ollut yrittäjillä. Puolue jakautuu sisäisesti kahtia: punamultaa kaipaavaan alkiolaiseen perusturvasiipeen ja porvariyhteistyötä haluavaan sipiläläiseen yrittäjäsiipeen.

IL-US-kyselyn tulos on kiinnostava, sillä 63 prosenttia keskustalaisista haluaa samaan hallitukseen Antti Rinteen johtaman sdp:n kanssa.

”Nykyinen hallitusyhteistyö on mielestäni liian oikeistolaista. Keskustalle läheistä köyhän asiaa ei ole pidetty tarpeeksi esillä. Punamultahallituksessa tämä onnistuisi paremmin”, keskustavaikuttaja perustelee.

Jos keskusta ja sdp muodostavat huhtikuun eduskuntavaalien jälkeen yhdessä hallituksen, Suomeen syntyisi niin sanottu punamultahallitus.

Tällä hetkellä keskusta ja kokoomus muodostavat porvarihallituksen rungon. Pääministeri on keskustan Juha Sipilä, valtiovarainministeri kokoomuksen Petteri Orpo.

Vain 37 prosenttia keskustalaisista toivoo IL-US-kyselyssä jatkoa porvarihallitukselle.

”Kokoomuksen kanssa keskusta ei ole voinut tehdä niin ihmiskasvoista politiikkaa kuin olisi halunnut. On jouduttu tekemään kovia kompromisseja luoden lainsäädäntöä, joka on rajusti keskittänyt sairaanhoitoa ja oikeuslaitospalveluja maakunnissa. Kokoomuksen keskittämistä korostava toimintatapa on jo lähtökohtaisesti keskusta-aatteelle vieras”, keskustapäättäjä kaipaa Arkadianmäelle punamultaa.

Kysely lähetettiin 326 keskustalaiselle. Vastaajat ovat kansanedustajia sekä puoluehallituksen, puoluevaltuuston ja piirihallitusten jäseniä. Kyselyyn osallistui 152 keskustalaista. Vastausprosentti (47 %) nousi korkeaksi, joten tuloksia voi pitää vahvasti suuntaa antavina.

Puoluekokouksien välillä ylintä päätösvaltaa käyttää keskustassa puoluevaltuusto, johon kuuluu 135 jäsentä eri puolilta Suomea. IL-US-kyselyyn vastasi 69 puoluevaltuutettua eli yli puolet puoluevaltuuston jäsenistä.

Keskustalla on 21 piiriä. Kyselyyn vastasi 15 piirijohtajaa. Vastaajat siis koostuvat keskustan tärkeimmistä vaikuttajista.

