Vanhuspalvelut: SuPerin asiantuntijalta 10 kohdan lista – ”Tämä on kylmäävää puhetta”

Suomen lähi- ja perushoitajaliiton SuPerin sopimusasiantuntija Teemu Hiilinen sanoo, että Suomessa tarvitaan ehdottomasti lakiin asti viety hoitajamitoitus ja samalla myös selkeät säännöt siitä, ettei hoitajien tarvitse työaikana tehdä myös esimerkiksi laitoshuoltajan, keittäjän tai talonmiehen töitä.

”Nykyinen laatuasetus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi on tullut tiensä päähän. Asetuksen aikana ikääntymisestä on tullut entistä turvattomampaa ja palvelujen laatu on suorastaan romahtanut, kuten Esperi Caren tapaus selvästi osoittaa”, Hiilinen toteaa Puheenvuoron blogissaan.

Hän nostaa esiin myös Attendon toimitusjohtajan Pertti Karjalaisen lausunnon, jonka mukaan vanhustenhuollon nykyiset ongelmat ovat olleet rikkaruohoja, jotka tulee hoitaa pois.

”Tämä on kylmäävää puhetta. Yksikin inhimillinen kärsimystapaus, jonka nämä yritykset ovat aiheuttaneet voiton tavoittelulla, on liikaa. Se ei ole pikkuasia, joka hoidetaan rikkaruohomyrkyllä pois”, Hiilinen sanoo.

Hiilinen listaa blogissaan 10 kohtaa, joilla tilannetta vanhustenhuollossa voitaisiin parantaa. Ensimmäinen niistä on lakiin kirjattu hoitajamitoitus, joka olisi vähintään 0,7. Tällä hetkellä hoitajamitoitus 0,5 ja se on sosiaali- ja terveysministeriön suositus.

Lisäksi Hiilinen vaatii, että hoitajamitoitukseen lasketaan vain ne henkilöt, jotka tekevät välitöntä asiakastyötä.

”Hoitajien työaika kuuluu asiakkaille. Siihen eivät kuulu hoitoalan ulkopuoliset tehtävät. Työuorosuunnitteluun vain todelliset henkilöt. Haamujengi on jo hoitanut oman osuutensa”, hän jatkaa.

Hiilinen vaatii myös, että nollatuntisopimusten käyttöä on rajattava. Lisäksi hän linjaa, että sijaisia on käytettävä tosiasiallisesti korvaamaan poissaolevan henkilön työaika.

”Työntekijöitä ei voi rangaista, jos he toteuttavat lakiin kirjattua ilmoitusvelvollisuuttaan. Kuntien ja valtion valvontaa on tehostettava. Sanktioita lain tai suositusten rikkomisesta on kovennettava rajusti. Kuntien rahoitus hyvään vanhustenhoitoon on turvattava”, hän jatkaa listaansa.

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (sin) kertoi torstaina tukevansa sitovan hoitajamitoituksen kirjaamista lakiin, mutta muistutti samalla, että se yksinään ei riitä korjaamaan vanhustenhoivan ongelmia.

Mattilan mukaan huomio on kiinnitettävä vuorossa tosiasiallisesti olevien hoitajien määrään. Ongelmat eivät ratkea, ellei työvuorossa ole tarpeeksi hoitajia, ministeri totesi.

Hoitajamitoituksen kirjaaminen lakiin on jo saanut laajaa kannatusta yli oppositio-hallitusrajojen. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd) totesi perjantaina, että muutos vaatisi todennäköisesti virkkeen lisäystä vanhuspalvelulakiin. Lisäksi esimerkiksi valiokunnan keskustalainen varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen on todennut tukevansa mitoituksen kirjaamista lakiin.

Keskusta tuli torstaina näkyvästi esiin vaatimuksella sitovan hoitajamitoituksen käyttöönotosta. Sitovaa mitoitusta vaatii myös sdp.

Lue lisää:

”Lakiin kirjattu hoitajamitoitus on poliittinen silmänkääntötemppu, jolla itse ongelmaan ei haluta puuttua”

Vanhuspalvelut: Nyt tuli keskustalta linjaus hoitajamitoituksesta – Sdp lyö heti painetta kokoomukselle

Sdp pelaa nyt kovilla: ”Yksi lause riittää – hoitajamitoitus lakiin muutamassa tunnissa”

Vessapaperirullan vaihto 15 €: ”Nyt pyöritellään silmiä – suurin syy on hankintalaki ja sen tulkinta”

Nyt puhuu ministeri Mattila: Pelkkä hoitajamitoitus laissa ei riitä – rangaistukset käyttöön