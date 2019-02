SuPer: ”Tikittävä aikapommi” koskee 250 000 palkansaajaa – ”Tämän ryhmittymän turhautuminen voi vaarantaa yhteiskuntarauhan”

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on julkaissut eduskuntavaalitavoitteensa. Liiton mielestä viime päivinä vilkkaassa julkisessa keskustelussa ollut hoitajamitoitus on kirjattava lakiin ja lähihoitajatutkintoon on saatava pakolliset karsivat soveltuvuuskokeet. Liitto myös vaatii työnantajalle rangaistuksia siitä, että vastatoimia kohdistetaan hoitajiin, jotka ilmoittavat työpaikkojen ongelmista.

SuPer haluaa myös lisätä hoitoalan vakituisia työsuhteita ja kritisoi esimerkiksi nollatuntisopimuksia. Liitto myös vastustaa kansalaispalkan eli perustulon ajatusta, sillä SuPerin mielestä perustulo vähentäisi työntekijöiden työskentelyä erityisesti matalamman palkkatason työtehtävissä.

”Puheet siitä, että palkalla ei tarvitse tulla toimeen, ovat SuPerin mielestä vastuuttomia. Kaikki nämä toimenpiteet lisäävät väestön polarisaatiota ja johtavat epävakaampaan yhteiskuntaan ja jopa hyvinvointiyhteiskunnan tuhoutumiseen”, SuPer sanoo eduskuntavaalitavoitteiden ohjelmassaan.

Liitto varoittaa myös tietyn väestönosan turhautumisesta ja jopa yhteiskuntarauhan vaarantumisesta.

”Suomessa on noin 250 000 palkansaajan joukko, jolle kasaantuu koko ajan enemmän epävarmuutta. Lisäksi maassamme on lähes 80 000 miestä pysyvästi työelämän ulkopuolella, eli he eivät opiskele, ole eläkkeellä tai hae töitä. SuPerin näkemyksen mukaan näissä tekijöissä piilee tikittävä aikapommi. Jossain vaiheessa tietyn väestönosan kurjistuminen tulee saavuttamaan pisteen, jossa tämä ryhmittymä alkaa ilmaista turhautumistaan sellaisilla tavoilla, jotka tulevat vaarantamaan jopa yhteiskuntarauhan”, SuPer sanoo ohjelmassaan.

SuPerin mukaan työn murros aiheuttaa suurelle joukolle työntekijöitä jatkuvaa epävarmuutta ja huono-osaisuutta, vaikka suuri osa palkansaajista ei radikaalia muutosta työelämässä näekään. Liitto puhuu elinikäisen oppimisen tarpeesta nopean tietoteknisen kehityksen yhteydessä.

”Mikäli annamme osan väestöstämme tietoisesti jäädä kaiken tietoteknisen kehityksen vaatiman koulutuksen ulkopuolelle, meillä on hyvin nopeasti muodostunut yhteiskuntaamme syrjäytynyt ihmisryhmä. Sinne joutuneen väestönosan aktiviteetti voi purkautua ennalta arvaamattomalla ja jopa epätoivoisella tavalla”, SuPer varoittaa.

