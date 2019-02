”Vaikka tilastot näyttäisivät kauniilta, todellisuus on ihan toinen” – Tehyn johtaja: Riittävä hoito on ”täysin arvovalinta”

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen sanoo Uudelle Suomelle, että Tehy ajaa sitovan hoitajamitoituksen ohella myös laatunäkökulmaa eli hoitoisuuden huomioimista. Tehy ei ole linjannut tarkemmin, millä tasolla hoitajamitoituksen pitäisi olla laissa. Julkisuudessa esillä on ollut luku 0,7, kun suositus on nykyisin 0,5.

Kuntaliiton ja KT Kuntatyönantajien arvion mukaan henkilöstömitoituksen nosto 0,7:ään maksaisi 200–250 miljoonaa euroa, on Kuntalehti kertonut.

”Totta kai tämä maksaa. Sehän on ihan fakta”, toteaa Rytkönen.

Hänen mielestään on ”täysin arvovalinta”, mihin yhteiskunnassa halutaan panostaa.

”Suomi on hyvinvointivaltio. Suomella on rahaa. Nyt meidän täytyy miettiä, onko meillä varaa hoitaa ihmiset, jotka kaikista eniten sitä hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevat.”

Tehy on tiukentanut kantaansa hoitajamitoituksesta viime vuosina. Vielä vuonna 2012, kun aihe oli niin ikään julkisessa keskustelussa, Tehyn kanta oli laatua korostava. Tehy ei tuolloin kannattanut ”erillistä irrallista lukuarvoa”, vaan asiakkaan palvelutarpeen mukaista hoitoisuutta.

”Silloin mentiin laatukärjellä. Nyt on huomattu, että suositus ei riitä eikä kilpailutus perustu laatuun”, Rytkönen sanoo.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tilastojen mukaan nykyinen 0,5:n hoitajasuositus toteutuu hyvin, sillä 94 prosenttia toimijoista yltää siihen.

”Vaikka ne tilastot kuinka näyttäisivät niin sanotusti kauniilta, niin se todellisuus on ihan toinen”, Rytkönen sanoo.

”Vaikka olisikin ihan oikea määrä hoitajia, niin ne hoitajat eivät saa tehdä hoitotyötä. He ovat siivoojia, talonmiehiä, he huolehtivat ruokahuollosta ja pyykkihuollosta. He eivät silloin saa tehdä sitä hoitotyötä mihin heidät on palkattu. Se on tämä ongelma, että sitä ei ole kirjattu sitä laatunäkökulmaa: mitä hoitajan työhön kuuluu”, Rytkönen sanoo.

Tilastoja vääristää Rytkösen mukaan myös haamuhoitajailmiö. LUE LISÄÄ: Ministeri Annika Saarikko: Vakava ilmiö hoitoalalla – ”Tämä on yksiselitteisesti väärin”

Rytkösen mukaan fysioterapia eli ikäihmisten kuntoutus sekä saattohoito ovat esimerkkejä tilanteista, joissa hoitoisuus muuttuu asiakkaan tilanteen mukaan.

THL on vuonna 2017 uudistanut henkilöstömitoituksen laskentakaavansa, joka on pohjana laitoksen tilastoille. Laskentakaavassa otetaan nykyisin huomioon se, kuinka suuri osuus työstä on välitöntä asiakastyötä tai hoitotyötä tietyillä ammattiryhmillä. Lähihoitajien ja sairaanhoitajien työ lasketaan 100-prosenttisesti välittömäksi asiakastyöksi, kun taas fysioterapeuttien työ 50-prosenttisesti. LUE MYÖS: Näkökulma: 94% yltää hoitajasuositukseen – Miksi Petteri Orpo vastustaa ”desimaaleja”?

Lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola arvioi STT:llä, että työntekijöitä tarvittaisiin lisää muutamia tuhansia, jos hoitajamitoitus kirjattaisiin lakiin. Yksityistä sosiaali- ja terveyspalvelualaa edustavan työnantajaliitto Hyvinvointiala HALIn elinkeinopoliittinen johtaja Ismo Partanen huomauttaa STT:n jutussa, että henkilökuntaa on jo nyt vaikeaa saada töihin. Myös viestintäalalla ja Liike Nytissä vaikuttava Mikael Jungner on pohtinut, miten uusia työntekijöitä saataisiin, kun jo nyt hoitoalalla on työvoimapula.

”Saanen nauraa”, Rytkönen sanoo.

”Sekin ratkeaa rahalla.”

Rytkösen mielestä kaikkien puolueiden olisi nyt herättävä siihen, miten hoitoala saataisiin vetovoimaisemmaksi. Rytkösen mielestä puhe työvoimapulasta on ajankohtainen vasta sitten, kun alan vetovoimatekijät on saatu kuntoon. Tehy linjasi jo hallitusohjelmatavoitteidensa yhteydessä marraskuussa, että hoitoalan palkkatasoa on nostettava.

”Raha ja työolot [paremmiksi]”, Rytkönen tiivistää.

Hän huomauttaa, että moni hoitaja lähtee ulkomaille ja matalapalkka-alalta siirrytään myös muille sektoreille töihin hoitoalan palkkatilanteen vuoksi.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk) kokousti perjantaina hoitoalan tahojen kanssa. Kokouksen lopputuloksena syntyi 25 kohdan sitoumuslista, joka julkaistaan tällä viikolla. Uusia lainsäädäntötoimia ei sitoumuslistan yhteydessä kuitenkaan tule. LUE TARKEMMIN: Työpaikalta poistaminen kuohuttaa – Annika Saarikko: Hoitajien työsopimuksiin tulee uusi kohta

