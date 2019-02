”42%, maailman korkeimpia veroasteita jo nyt” – VM:n uusi verolinja säikäytti työnantajat

Valtiovarainministeriön virkamiespuheenvuoro on herättänyt keskustelun veronkiristyksen tarpeesta. VM:n virkamiehet toteavat, että taloutta tulisi sopeuttaa siten, että painopiste on leikkauksissa. Toisaalta VM toteaa myös, että veroja on mahdollista rajallisesti kiristää – mutta niitä ei ole mahdollista keventää.

Tämä on saanut Elinkeinoelämän keskusliiton ja Keskuskauppakamarin ekonomistit huolestumaan. Työmarkkinakeskusjärjestö SAK:n ekonomisti Ilkka Kaukoranta pitää VM:n virkamiesten muuttunutta linjausta merkittävänä. Hän huomauttaa SAK:n blogissa, että valtiovarainministeriön virkamiespuheenvuorossa linjattiin neljä vuotta sitten, että kokonaisverotusta ei voi kiristää.

”Eli siinä missä neljä vuotta sitten nykyinen verotaso oli maksimi, on nykytaso nyt muuttunut minimiksi. Toki tässä välissä on veroastekin alentunut, mutta silti kyseessä on merkittävä linjanmuutos”, Kaukoranta kirjoittaa.

”Mielestäni on poliittista realismia, että suurta halua menoleikkauksin ei ole. Jos otetaan lähtökohdaksi, että isoihin menoleikkauksiin ei ole halua ja kestävyysvaje halutaan poistaa, niin vääjäämätön johtopäätös on, että verotusta pitäisi pikemminkin kiristää”, Kaukoranta jatkaa päättelyään.

LUE LISÄÄ: VM: Painopiste leikkauksiin – Seuraavan hallituksen sopeutettava 500 miljoonalla vuodessa

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n johtava ekonomisti Sami Pakarinen käyttääkin koko EK:n blogin tekstinsä veronkorotuksista varoittamiseen.

”Suomen verotus on jo nyt kireää, mutta valitettavasti välillä nähdään edelleen tilaa sille, että julkista taloutta tasapainotettaisiin merkittävillä veronkorotuksilla”, Pakarinen kirjoittaa viitaten SAK:n hiljattain julkaisemaan vero-ohjelmaan.

”Veronkorotukset voivat herättää joissain huolta siitä, miten käy yritysten, työllisyyden ja talouskasvun. Itse kuulun vahvasti tähän huolestuneiden joukkoon. Ja niin pitäisi huolestua kaikkien keitä Suomen tulevaisuus kiinnostaa. Suomi tarvitsee investointeja jatkossakin, jolloin pääomiin kohdistuvan verotuksen ei pidä kiristyä. Veronkorotusten tielle lähdettäessä on helppo nähdä Suomen pysyvän pääomiltaan köyhänä jatkossakin. Tähän ei tietenkään ole varaa”, Pakarinen kirjoittaa.

Myös Keskuskauppakamarin johtava ekonomisti Mauri Kotamäki nostaa verotuslinjan esille Keskuskauppakamarin tiedotteessa.

”Kokonaisveroaste Suomessa on yli 42 prosenttia, mikä on yksi maailman korkeimmista luvuista. Julkinen velka on 60 prosentin tuntumassa, mikä tarkoittaa liian vähäistä finanssipoliittista liikkumatilaa”, Kotamäki sanoo.

Hän jatkaa, että Keskuskauppakamarissa suhtaudutaan varauksella veronkiristysiin nykytilanteessa ja nähdään, että pysyville veronkiristyksille ei ole tilaa.

”Pikemminkin tulisi pohtia keinoja jo ennestään korkean veroasteen kestäväksi alentamiseksi.”

LUE MYÖS: Synkkä 10 kohdan lista julki: Suomen virkamiesjohto patistaa poliitikkoja ”vaikeisiin päätöksiin”

Valtiovarainministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo torjuu sekä veronkiristykset että lisäleikkaukset ja painottaa työllisyyttä.

”Lisäleikkauksia vai veronkiristyksiä? Kokoomus sanoo: ei kumpaakaan, jos saamme suomalaisille enemmän työtä. Verotuksen on oltava sellaista, että työnteko kannattaa aina. Tärkeintä on havaita, että jakovaraa ei nyt ole yhtään”, Orpo kirjoittaa Twitterissä.