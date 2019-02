”Tämä maa on moraalisessa konkurssissa” – Jari Sarasvuo sauhusi Ylellä: Miten heitteillejättö on mahdollista hoivakodissa?

Yritysvalmentaja Jari Sarasvuo on ottanut voimakkaasti kantaa vanhustenhoitoa koskevaan keskusteluun. Sarasvuo oli perjantaina vieraana Ylen Sannikka & Ukkola -ohjelmassa.

”Tämä maa on moraalisessa konkurssissa. Ei semmoista maata voi kutsua kehittyneeksi eikä rikkaaksi, joka ei huolehdi omista vanhemmistaan. Tai vammaisista. Tai lapsista. Tai ylipäänsä ihmisistä, jotka ovat hoivan tarpeessa. Tämmöisessä konkurssitilassa on se hyvä puoli, että nyt meillä on pitkästä aikaa sellainen suuttumus päällä, että me voitais vaikka ihan oikeasti vähän pysähtyä ja miettiä, että miten itse kunkin pitää muuttaa tätä juttua, jotta tän tyyppiset häpeänäytelmät ei jatku ja pahene yli vuosien”, Sarasvuo sanoi ohjelmassa.

Sarasvuon mielestä hoivapalveluita ostavissa kunnissa on ”kelvottoman huonoa johtoa”, joka menee asiassa rahapulan taakse.

”Sekä yksityisellä että julkisella sektorilla siinä hoivatyössä on niin paljon traagisia laatupoikkeamia, että molemmat sektorit tästä hoivateollisuudesta ovat epäonnistuneet. Ja kun kunta ostaa sellaisella hinnalla, että se syystä tai toisesta antaa tällaisille ihmisille, joilla on muutenkin moraalin kanssa pikkaisen heikoilla, antaa jonkun ihmeen oikeutuksen, että näin voi toimia. Ei tietenkään voi. Jos ostaa huonosti ja valvoo vielä huonommin, eikä saa peliä poikki, niin miltä tuntuu olla se ostaja, jonka vastuulla tämä on? Totta kai se on myös sen yrityksen vastuulla tai sen julkishallinnollisen yksikön vastuulla”, Sarasvuo sanoi.

Sarasvuon mielestä tilanteeseen ovat syypäitä kaikki suomalaiset. Hän puhui moraalin rappeutumisesta.

”Jos esimerkiksi kadulla näet vanhuksen, joka on kaatunut ja murtanut lonkkansa, niin se on rikos, se on heitteillejättö kävellä siitä pois. Miten se on mahdollista siellä hoivakodissa, kun siitä saatetaan maksaa 2500 euroa kuukaudessa? Se johtuu tästä moraalisesta rappiotilasta. Ihmiset eivät välitä”, Sarasvuo sanoi.

”Olen kuullut juttuja, että kyllä ne hoitajat ovat ammattitaitoisia ihmisiä, mutta he eivät uskalla avata suutaan, kun he näkevät näitä kauheuksia, sen takia että siitä saa potkut. Ei saa potkuja. Ei saa potkuja. Jos saa, se on laiton irtisanominen. Siitä syntyy siis kansallinen metakka, ja tämä ihminen, joka on puhaltanut pilliin, pysäyttänyt pelin, hänestä tulee kansallissankari. Rohkeutta ja vaatimuksia”, hän myös sanoi.

Hoitoalan ammattiliitto SuPer on kertonut, että hoiva-alalla työantajat ovat alkaneet uhata epäkohdista ilmoittavia hoitajia vastatoimilla, vaikka ilmoitusvelvollisuus on säädetty laissa. Lue lisää: Super: Esperi Care ”yritti pimittää” ongelmat – Yksityisten jättien hoitajilta tulee ilmoituksia jatkuvalla syötöllä

Sarasvuo sanoi kuitenkin, että ”sauhuamisestaan” huolimatta hän ei pidä ”tuotannosta vastaavaa ihmistä” eli hoitajaa lähtökohtaisesti syypäänä tilanteeseen.

Sarasvuo sanoi myös, ettei vanhustenhoidon nykytilannetta voi selittää ”millään mitoituksilla eikä rahanpuutteella”.

”Meillä olisi paremmin resursseja, jos meille maistuisi työnteko paremmin. Meillä olisi paremmin resursseja, jos yritykset uskaltaisivat ottaa riskejä ja antaa valtaa työntekijöille ja kokeilisivat jotain uusia juttuja. Meillä olisi ihan toisenlainen tilanne, jos meillä olisi esimerkiksi sellaiset päättäjät, jotka laittaisivat lupauksensa mukaisesti asiat kuntoon. Tämä on vain konkurssi”, Sarasvuo sanoi.

