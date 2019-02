THL: Tuhkarokkorokotteen suosio nytkähti – alueissa eroja

Tuhkarokolta suojaavan MPR-rokotteen kattavuus on parantunut, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Rokotuksen sai noin 96 prosenttia vuonna 2016 syntyneistä. Kasvua 2015 syntyneisiin on lähes kaksi prosenttiyksikköä.

Rokotuskattavuudessa on silti eroja eri alueiden välillä.

”Uutisointi tuhkarokosta ja siihen liittyvistä jälkitaudeista on tuonut vahvasti esille sen, miksi rokotuksia tarvitaan. Rokotuskattavuuksissa on kuitenkin alueellisia eroja. Koska esimerkiksi tuhkarokko tarttuu erittäin herkästi, kannattaa tavoitella mahdollisimman korkeaa kattavuutta sekä alueellisesti että eri väestöryhmittäin”, sanoo THL:n asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo.

Joulukuussa runsaasti huomiota sai Luodon kunnassa todettu tuhkarokkotapaus. Tauti havaittiin esikouluikäisellä ja altistuneita oli useita kymmeniä. Tuoreiden tietojen mukaan vuonna 2016 syntyneiden lasten MPR-rokotuskattavuus on 90,9 prosenttia Pietarsaaren terveyskeskusalueella, johon Luodon kuntakin kuuluu. Alueella kokonaan rokottamattomien lasten osuus on 6,2 prosenttia kun koko maassa vastaava osuus on 1,2 prosenttia.

Kouluikään ehtineistä lapsista ilman perusrokotuksia jää Suomessa vain 0,5 prosenttia.

Kurkkumädältä, jäykkäkouristukselta, hinkuyskältä, poliolta ja Hib-taudeilta suojaava viitosrokote aloitetaan noin 99 prosentille, eli lähes kaikille lapsille. Myös pneumokokkirokotteen suosio on kasvanut viime vuosina. Vuonna 2016 syntyneistä sen on saanut 96 prosenttia. Samoin rotavirusrokotteen saa noin 92 prosenttia lapsista.

