Kokoomus käänsi kelkkaansa hoitajamitoituksessa – Petteri Orpo Ylelle: ”Haluamme että kirjataan lakiin”

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo kertoo Ylelle, että puolue kannattaa hoitajamitoituksen kirjaamista lakiin. Orpo on aiemmin yksin vastustanut sitovan desimaalin kirjaamista lakiin.

”Me haluamme uuden vanhuspalvelulain ja haluamme, että hoitajamitoitus sinne kirjataan”, Orpo sanoo Ylen Sannikka & Ukkola -ohjelman haastattelussa.

Vielä viime viikolla Orpo katsoi eduskunnan kyselytunnilla, ettei yksi desimaali auta ehkäisemään laiminlyöntejä.

Orpon mukaan kokoomus on valmis nostamaan hoitajamitoituksen jopa 0,7 hoitajaan yhtä hoidettavaa kohti. Kokoomus on aiemmin vastustanut sitovaa hoitajamitoitusta. Sen sijaan puolue on katsonut, että hoitajien määrä pitäisi sitoa vanhuspalveluiden asiakkaiden hoitoisuuteen.

”Jos enemmistö haluaa, että 0,7 kirjataan sinne, niin kyllä pitää vähintään keskustella siitä, mikä oikea, todellinen hoidon tarve on”, Orpo sanoo nyt.

LUE MYÖS:

Näkökulma: 94% yltää hoitajasuositukseen – Miksi Petteri Orpo vastustaa ”desimaaleja”?

Petteri Orpo sivaltaa sdp:tä vanhustenhoidosta: ”Tässä on nyt aika paljon käsien pesua”

”Ministeri Orpo, onko teidän kanta se, joka estää hallitusta?” – Kokoomuksen linja hoitajamitoituksesta kuumentaa eduskunnassa