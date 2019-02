Totuus vanhustenhuollon valvonnasta selvisi: ”Minä olen ainoa, joka tekee tätä koko Suomen osalta”

Koko Suomessa on vanhustenhuollon valtakunnalliseen valvontaan osoitettu yksi henkilötyövuosi ja tehtäväkenttää hoitaa Valvirassa ylitarkastaja Elina Uusitalo. Lisäksi vanhustenhuollon valvontaa tehdään aluehallintovirastoissa, eli aveissa.

”Onhan se selvä asia, että toiminta on ollut aliresursoitua pitkään, jos minä olen ainoa, jonka tehtäviin kuuluu erityisesti vanhustenhuollon valvonta ja ohjaus koko maan osalta”, Uusitalo sanoo Uudelle Suomelle.

”Meillä on tietenkin ammattihenkilövalvontaa, jossa on paljon vanhustenhuoltoa koskevia asioita, mutta siitä huolimatta onhan tämä tosi aliresursoitua, kun yksi henkilötyövuosiresurssi on osoitettu tekemään koko Suomen vanhustenhuollon valvontaa.”

”Kun on nyt kysytty, että miksi valvonta ei tee, niin ei yhden ihmisen voimin voi kaikkea tehdä.”

Uusitalo kuitenkin korostaa, että omassa tiimissään Valvirassa sosiaalihuollon valvonnan yksikössä hän saa tarvittaessa tukea muilta kollegoiltaan, jotka pääasiassa on nimetty muiden alojen kuten vammaispalveluiden valvojiksi. Näin kävi esimerkiksi kohutussa Esperi-tapauksessa.

Miltä tuntui, kun pääministeri Juha Sipilä (kesk) totesi, että on hyvä, kun valvonta toimii?

”Niin. No jos hän viittaa tähän Ulrika-päätökseen [Esperi Caren hoitokoti Kristiinankaupungissa], joka täällä on tehty, niin kovasti sen eteen työtä tehtiin ja jouduttiin miettimään jälleen resurssejakin. Hyvähän se on, että tunnustetaan, että valvonta ainakin tässä on toiminut”, Uusitalo toteaa.

”Tietenkin toivoisi, että mietittäisiin näitä resursseja ja kuinka vähän niitä on.”

Esperi-tapauksessa Valviran päätös keskeyttää Esperi Caren toiminta Ulrika-hoivakodissa syntyi noin vuorokaudessa sen jälkeen, kun aluehallintoviraston valvojat oli tehnyt yksikköön tarkastuksen.

”Meitä oli täällä pieni porukka ja meillä oli hyvät yhteistyökumppanit avissa. Tosi ketterästi Skypellä olimme ajan tasalla toinen toistemme tekemisestä. Kyllä siinä joustettiinkin ja pitkää päivää tehtiin 2–3 päivää niin aveissa kuin meilläkin”, Uusitalo kertoo.

Valvontatyötä tehdään Valviran lisäksi manner-Suomen kuudessa eri aluehallintovirastossa eli aveissa. Uusitalo arvioi, että kaikkinensa aveissa vanhustenhuollon valvontaa tekee reilut 20 ylitarkastajaa, joista osa toimii esimiestehtävissä. Toiminta on eri aveissa organisoitu eri tavoin ja osa virkamiehistä tekee valvontatyön ohella myös lupakäsittelyä. Yksityistä vanhustenhoidon yksikköä kun Suomessa ei voi perustaa ilman lupaa.

”Mitä isompi aluehallintovirasto, sitä enempi valvontaa on eriytetty lupakäsittelystä, ja mitä pienempi, niin kaikkien on pakko tehdä kaikkea, kun on niin vähän väkeä”, Uusitalo sanoo.

Koko sosiaalihuoltoa valvoo 8,4 henkilöä

Uusitalon esimiehenä Valvirassa toimiva ryhmäpäällikkö Eine Heikkinen kertoo, että sosiaalihuollon valvontaan on osoitettu 8,4 henkilötyövuotta.

”Ja minut on siihen ryhmäpäällikkönä luettu lukuun mukaan, enkä käytännössä kuitenkaan näitä valvonta-asioita tee. Sitten meillä on jokaiselle sektorille jaettu niin, että vanhustenhuoltoon on yksi henkilötyövuosi, lastensuojeluun yksi, kehitysvammapalveluihin yksi sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palveluihin yksi”, Heikkinen havainnollistaa.

Suuren osan resursseista vie sosiaalihuollon ammattihenkilövalvonta, johon on osoitettu kaksi lakimiestä ja yksi ylitarkastaja.

Tämähän kuulostaa aika vähältä…

”Aika pahalta.”

Miten tällainen tilanne on päässyt syntymään?

”Kyllähän me koko ajan olemme esittämässä lisäresursseja ja tarpeita olisi paljon enempää. Mutta ei ole saatu. Sittenhän me joudumme tekemään niin, että vaikka vanhustenhuollon valvontaan on yksi henkilö osoitettu, niin aina kun tulee akuutti tilanne kuten nyt tämä Esperi, niin joudutaan satsaamaan siihen resursseja koko porukasta”, Heikkinen toteaa.

