Sosiologi Ylellä: Suomi on vapaamatkustajien yhteiskunta – ”Sosialistinen ajattelutapa on reflekseissä”

Sosiologit Jari Ehrnrooth ja Anna Kontula ovat täysin erimielisiä siitä, onko sosiaaliturva nykyisin vastikkeellista Suomessa vai ei. Kirjailijanakin tunnettu kulttuurihistorian ja sosiologian dosentti Ehrnrooth ja vasemmistoliiton kansanedustaja Kontula keskustelivat asiasta keskiviikkona Ylellä Sari Valton radio-ohjelmassa.

Ehrnrooth kritisoi Suomen tulonsiirtoja. Hän on sitä mieltä, että Suomen järjestelmä passivoi ihmisiä.

”Hyvä yhteiskunta pitää huolta, etteivät ihmiset putoa köyhyysrajan alapuolelle. Mutta kun meillä on universaali sosiaaliturva, jossa kaikki vähän saa tulonsiirtoja. Se johtaa siihen, että keskiluokassa on myös paljon ihmisiä, jotka kokee saavansa etua ja sen takia he kannattavat tätä järjestelmää”, hän sanoi.

Kontulan mielestä nykyinen sosiaaliturva on päinvastoin erittäin vastikkeellista.

”Passivoiva vaikutus ei synny siitä, että jaetaan rahaa, vaan siitä, että ihmisiä kontrolloidaan niin tiukasti, että jos poikkeat siltä uralta, sinun käy todennäköisesti hyvin huonosti”, Kontula sanoi.

Kaksikko otti voimakkaasti yhteen tuloeroista.

”Jos katsotaan suomalaisten asenteita, niin Taloustutkimus julkaisi tutkimuksen, että 84 prosenttia suomalaisista on huolestuneempia tuloerojen kasvusta kuin siitä, että bruttokansantuote ei kasva. Tämä kuvastaa parhaimmalla mahdollisella tavalla sitä vääristynyttä suomalaista talousajattelua. Että ollaan kiinnostuneempia siitä, että se vähäinen kakku, jota on, jaetaan mahdollisimman tasan kuin että sitä kakkua kasvatettaisi. Tässä mielessä Suomessa tämä Neuvostoliiton aika on luonut tällaisen sosialistisen ajattelutavan, se on ihan reflekseissä. Kun kuuntelen Anna sinun puhettasi, niin ymmärrän, miksi puhut noin, mutta sinulla on hirveän vahva, jopa tunteenomainen tapa sitoutua siihen, että ajattelet, että maailmassa on olemassa paljon sorrettuja ja riistettyjä ihmisiä ja ajat niiden asiaa ja näet minut sellaisena, joka yrittää huonontaa näiden ihmisten asemaa. Ajattelen asian toiselta kantilta. On kaksi epäoikeudenmukaisuuden lähdettä. On riisto, jossa ajatellaan, että ihmisillä teetetään työtä ja maksetaan siitä sopimattoman pientä palkkaa. Ja sitten on vapaamatkustus, jossa ihmiset elää toisten kustannuksella. Mielestäni elämme yhteiskunnassa Suomessa, jossa vapaamatkustus on suurempi epäoikeudenmukaisuuden lähde kuin riisto. Riistoa esiintyy hyvin vähän. --- Vapaamatkustuksessa tapahtuu jatkuvaa vuotoa, ihmiset käyttävät näitä porsaanreikiä hyväkseen”, Ehrnrooth sanoi.

Kontula puuttui Ehrnroothin viittaukseen siitä, että Kontula suhtautuu asiaan tunteella.

”Mielestäni elämme yhteiskunnassa Suomessa, jossa vapaamatkustus on suurempi epäoikeudenmukaisuuden lähde kuin riisto. Riistoa esiintyy hyvin vähän. --- Vapaamatkustuksessa tapahtuu jatkuvaa vuotoa, ihmiset käyttävät näitä porsaanreikiä hyväkseen.”

”Keskustelukumppanin syyttäminen tunteellisuudesta on aina argumentaatiovirhe sellaisessa yhteiskunnassa jossa korostetaan rationaalisuutta, erityisesti kun rationaaliseksi mielletty miesoletettu kohdistaa sen epärationaaliseksi ja tunteelliseksi miellettyyn naisoletettuun, niin silloin se on aika vanha argumentaatiovirhe. On totta, että otan nämä asiat paitsi järjellä myös tunteella sen takia, että tunnen paljon ihmisiä, joita toistamasi argumentit – jotka ovat varsin tavallisia, joita kuulen töissä useasti – ne vahingoittavat monia ihmisiä. Ja koen ne myös ylimielisiksi ja ihmisiä vähätteleviksi”, Kontula sanoi.

”Suomalaiset ovat erittäin sivistyneitä ja ymmärtävät sen, että tuloeroilla ja bkt:lla on suhde. Ja tästä on muun muassa OECD huomauttanut Suomea, että 90-luvulla kun meillä tuloerot repesivät rajusti, siis ihan maailmanennätystahtia, niin me menetimme bkt:ssä monta prosenttia sen takia. Koska pienillä tuloeroilla me pystymme rekrytoimaan siitä lahjakkuusreservistä ne kaikkein parhaat sinne kaikkein parhaille paikoille ja tämä on se syy, minkä takia maailmanlaajuisesti pienten tuloerojen maissa yleensä ne ovat myös hyvin vauraita maita. No minkä takia tuloerot ovat vielä arvokkaampia kuin se bkt? Sen takia, että ne ei ainoastaan kasvata bkt:tä, vaan pienet tuloerot myös lisäävät ihmisten onnellisuutta. Senpä takia pienten tuloerojen maat pärjäävät hyvin myös onnellisuusmittauksissa noin kansainvälisesti vertaillen”, Kontula vastasi Ehrnroothin tuloerokommentteihin.

Kontula myös kritisoi Yleä.

”Koen loukkaavaksi sen, että Yle antaa niin huonosti nämä asiat ja niiden takana olevat faktat tuntevalle ihmiselle näin paljon ohjelma-aikaa esittää tätä mössöä, jota tietty oikeistolainen segmentti on meidän yhteiskunnassa tuottanut niin kauan, kuin tämä moderni yhteiskunta on [ollut] olemassa. Mielestäni se on journalistisesti ala-arvoista”, hän sanoi.

Sari Valto vastasi tähän, että hänen mielestään myös toisinajattelijoiden ajatuksia on kuultava.

Ehrnrooth on jo pitkään kritisoinut suomalaista sosiaaliturvaa. Hän on muun muassa kutsunut Suomea ”vasemmistolaiseksi tulontasausparatiisiksi”.

